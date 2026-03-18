Vos arbres fruitiers : attention à ce piège anti-insectes sur le tronc qui les fait dépérir en silence

Au printemps, beaucoup de jardiniers enduisent le tronc de glu pour protéger leurs arbres fruitiers des ravageurs rampants. Mal posé, ce piège peut pourtant abîmer gravement l’écorce.

Avec le retour du printemps, les vergers se réveillent et, avec eux, toute une armée de ravageurs rampants qui grimpent vers les jeunes feuilles et les fleurs. Pour protéger leurs arbres fruitiers, beaucoup de jardiniers entourent alors le tronc d’une épaisse glu sur le tronc, censée bloquer fourmis et pucerons avant qu’ils n’atteignent la ramure.

Ce geste paraît logique, écologique, presque indispensable. En réalité, appliquée directement sur l’écorce, cette bande collante se transforme en piège mortel pour le fruitier, comme certains paillages mal posés qui finissent par étouffer le sol. Un détail change tout.

Glu sur le tronc : pourquoi vos arbres fruitiers étouffent

Badigeonner le tronc d’un pommier ou d’un cerisier avec une pâte collante obstrue aussitôt les pores de l’arbre. Privé de « respiration », le bois étouffe peu à peu. Les composants de la glu provoquent en plus de véritables brûlures sur la couche superficielle : au fil des semaines, l’écorce se craquelle, la sève circule de plus en plus mal et le fruitier dépérit lentement.

Vu de l’extérieur, on observe un tronc abîmé autour de la zone traitée, des fissures, parfois un aspect sec alors que la partie haute manque de vigueur. Floraison timide, branches qui se fatiguent plus vite : tout l’inverse de l’objectif initial, qui était de sécuriser les récoltes de l’année.

La bonne méthode : un support entre la bande collante et l’écorce

La règle d’or est simple : ne jamais appliquer la glu directement sur l’écorce. Il faut toujours intercaler un support intermédiaire, comme un morceau de papier kraft rigide ou un film plastique spécifique, que l’on trouve facilement dans les rayons de jardinerie, y compris chez Botanic ou Leroy Merlin. Ce bouclier accueille la substance collante sans qu’aucune goutte ne touche le bois, le développement naturel de l’arbre reste intact.

Avant la pose, un léger brossage à la brosse souple élimine mousses et lichens sans égratigner le tronc, pour obtenir une surface assez régulière. Le support se place ensuite entre 60 et 80 centimètres du sol, hauteur idéale pour stopper les insectes rampants tout en évitant les éclaboussures de terre. On le ferme bien serré, avec une ficelle en haut et en bas, afin qu’aucun interstice ne permette aux parasites de passer derrière.

Installer la bande collante sans danger ni gaspillage

Une fois le support en place, la zone engluée doit mesurer très exactement 10 centimètres de large tout autour du tronc. Au-delà, c’est du produit perdu ; en dessous, les insectes les plus longs peuvent franchir l’obstacle. Une spatule aide à étaler une couche régulière, tout en laissant en haut une zone tampon non engluée de 2 à 3 centimètres. Sous le soleil, la matière se fluidifie et glisse vers le bas : sans cette réserve, elle déborderait et coulerait directement sur l’écorce nue. Un petit « chapeau » en plastique, fixé comme un auvent juste au-dessus, protège en plus la glu des fortes pluies.

La protection ne fonctionne que si l’on garde la main dessus. Un contrôle visuel une fois par semaine permet de vérifier le piège : pucerons, fourmis et débris saturent rapidement la surface. Dès qu’environ 50 % de la bande est couverte, il faut remplacer l’ensemble, sinon les nouveaux arrivants marchent simplement sur les précédents pour traverser. Quand le grand boom printanier est passé et que la menace rampante diminue, on retire délicatement le support, en coupant les liens sans frotter le bois, pour laisser le tronc respirer de nouveau.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Avant le printemps, installez ce piège sur vos arbres : il freine les chenilles processionnaires sans pesticides»