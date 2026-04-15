Vos semis meurent après chaque arrosage : cette erreur avec l’eau du tuyau les condamne à répétition
À chaque arrosage, vos semis s’écrasent comme fauchés, alors que vous suivez tous les conseils. Et si un simple réglage d’eau, invisible à l’œil nu, renversait enfin la tendance ?
Vous avez choisi un beau terreau, surveillé la lumière, tourné vos plaques tous les jours… et malgré tout, vos semis s’affaissent juste après l’arrosage. La scène se répète au point de donner envie de tout laisser tomber, surtout quand chaque graine coûte cher et que le temps file.
Dans bien des potagers, le problème ne vient ni de la main verte ni de la graine, mais de ce qui coule du tuyau ou de l’arrosoir. À chaque arrosage de semis, un détail invisible joue les juges de paix : la température et la quantité d’eau. Une fois ce duo dompté, les plateaux cessent de se transformer en cimetière miniature.
Ce qui se passe vraiment dans vos semis à chaque arrosage
Un tuyau oublié en plein soleil agit comme une casserole fermée : l’eau stagnante peut monter à 55-60°C. Sur un semis de dix jours, cette douche brûlante détruit instantanément les tissus fragiles. À l’inverse, une eau en dessous de 15°C provoque un véritable choc thermique : les racines se bloquent, le phosphore est mal absorbé, les jeunes feuilles tirent sur le violet et la croissance reste au ralenti.
S’ajoute un autre ennemi, plus discret encore : l’excès d’eau. Un terreau détrempé chasse l’oxygène autour des racines, ouvre la porte aux champignons et à la fameuse « fonte des semis ». On voit alors les tiges noircir au collet, les plantules se coucher ou disparaître en quelques heures, souvent juste après un arrosage appuyé.
Le rituel d’arrosage qui arrête l’hécatombe
Nous avons tous déjà ouvert le robinet à fond et arrosé directement les plateaux. Le geste de maraîcher consiste au contraire à toucher l’eau du tuyau avec la main : si elle est chaude ou glacée, on laisse filer les 2 ou 3 premiers litres sur la pelouse. Ce simple réflexe, que Pause Maison résume par « ce réflexe à deux secondes suffit à sauver des semaines de travail », est redoutablement efficace.
Pour les semis en godets, l’idée est de mouiller sans noyer. Un vaporisateur ou un arrosage par le dessous évite le choc et l’érosion du terreau. Avant de sortir l’arrosoir, trois questions rapides changent tout :
- La surface du terreau a-t-elle vraiment séché en surface ?
- L’eau qui sort ne me paraît-elle ni brûlante ni glaciale au toucher ?
- Le pot se draine-t-il bien, sans eau stagnante dans la soucoupe ?
Le bon moment, la bonne eau… et des semis plus autonomes
L’horaire compte autant que la quantité. Mieux vaut arroser tôt le matin ou en soirée, quand le soleil ne fait pas s’évaporer jusqu’à la moitié de l’eau donnée. L’eau de pluie, stockée en récupérateur, arrive naturellement autour de 18-20°C et sans chlore ; à défaut, une eau du robinet qui a reposé 12 heures près des semis fait parfaitement l’affaire.
Petit bonus : en pleine terre, certaines cultures se contentent d’un gros arrosage d’amorçage puis d’un paillage épais. Le pois chiche, par exemple, semé mi-avril en sol bien drainé, reçoit une seule inondation au semis, puis une couverture de paille d’environ 5 cm. Ensuite, quasiment plus d’arrosoir jusqu’aux grosses chaleurs, et beaucoup moins de risques de « tuer par amour » les jeunes pousses.
Sources
En bref
- Un jardinier amateur voit ses semis mourir après chaque arrosage, malgré un bon terreau, une lumière maîtrisée et des plaques surveillées au quotidien. 🌱
- Le texte détaille les effets d’un choc thermique et d’un excès d’eau sur les jeunes racines, puis présente un rituel d’arrosage inspiré des maraîchers. 💧
- Entre test express de l’eau, nouveaux horaires et semis plus autonomes, une autre façon d’arroser promet de transformer ce cimetière miniature en plateau vivant. ✨
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