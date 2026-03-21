Vous avez des moucherons dans vos plantes d’intérieur ? Ce fruit très courant enterré dans le pot les fait disparaître

Un nuage de moucherons s’invite dès que le terreau de vos plantes d’intérieur reste humide. En changeant deux habitudes et en enterrant un simple demi-citron, la situation bascule.

Le pot de basilic sur le rebord de fenêtre et la monstera au salon paraissent en pleine forme… jusqu’au jour où un nuage de moucherons du terreau se met à tournoyer au-dessus des pots. On pose des coupelles de vinaigre ou on pulvérise du savon noir, ils disparaissent puis reviennent.

Entre le chauffage en hiver et les arrosages généreux en été, le terreau reste souvent trop humide et attire les sciarides. Leurs larves abîment les racines, les feuilles jaunissent, les plantes stagnent. Changer un peu l’arrosage et glisser un fruit très commun dans le pot peut pourtant tout transformer.

Moucherons des plantes d’intérieur : un cycle discret mais très rapide

Ces moucherons des plantes d’intérieur, aussi appelés sciarides, vivent environ une semaine mais se reproduisent vite. Chaque femelle peut pondre entre 200 et 300 œufs d’un coup dans un terreau humide et riche en matière organique. Les larves se nourrissent des poils radiculaires, la plante s’affaiblit et devient plus sensible aux champignons et aux bactéries.

Le jardinier Ish résume : « La première chose à faire est de réduire l’arrosage. Trop arroser ou créer un sol très humide n’est de toute façon pas idéal pour vos plantes. Elles supportent un peu de sécheresse et le fait d’ajouter de l’humidité dans le sol, combinée à la chaleur de votre maison, crée un environnement idéal pour la croissance et la nidification des moucherons du terreau. Ils sont incroyablement fréquents dans ce genre de situation », a expliqué Ish, cité par Express.co.uk. Puis : « Les moucherons du terreau et les petites mouches peuvent creuser dans le sol et ils peuvent s’y reproduire puis en sortir. Donnez-leur plutôt quelque chose qu’ils ne peuvent pas creuser ni traverser et ils resteront dedans sans plus vous déranger », poursuit-il.

L’astuce du demi-citron enterré qui fait disparaître les moucherons

Au cœur de cette stratégie, un demi-citron posé dans le bon sens fait une vraie différence. Sa pulpe acide acidifie légèrement la fine couche de terre qu’elle touche, alors que les moucherons du terreau préfèrent un substrat plus neutre pour pondre leurs œufs. Son parfum d’agrume agit aussi comme un répulsif naturel et fait fuir les insectes vers d’autres endroits.

Concrètement, on coupe un citron en deux puis on place un demi-citron au bord du pot, pulpe tournée vers le bas et légèrement enterrée. On le remplace tous les quatre à cinq jours, dès qu’il sèche ou noircit, et on arrête dès que les moucherons disparaissent. Certains glissent des clous de girofle dans le citron ou posent un bâton de cannelle à côté : l’eugénol des clous a des propriétés insecticides et la cannelle limite les champignons qui aiment les terres détrempées.

Avec quelques gestes en plus, les moucherons ne reviennent pas

Avec le citron et un paillage minéral, Ish recommande l’huile de neem : « Si vous ne l’avez jamais essayé, c’est absolument fantastique. Ce n’est pas seulement un insecticide naturel, mais cela aide aussi vos plantes. Cela ralentit la croissance et le développement de tous les types de ravageurs et les empêche tous d’un coup. Une généreuse pulvérisation, juste sur la zone du sol, s’en chargera en un rien de temps », en parlant d’un papier collant pour « attraper les retardataires ».