Vous vous dites écolo mais ce petit geste sous la douche vous fait gaspiller 11 000 litres d’eau sans le savoir

Tri, vrac, zéro plastique : vous pensez maîtriser vos gestes verts, mais votre douche cache un énorme angle mort. Combien de litres d’eau s’y évaporent chaque matin sans raison ?

Vous faites le tri, vous achetez en vrac, vous avez presque éradiqué le plastique de votre cuisine. Vous avez le sentiment d’avoir basculé du bon côté de l’écologie. Sauf que chaque matin, derrière le rideau de douche, un réflexe tout simple fait filer des dizaines de litres d’eau potable sans que vous vous en rendiez compte.

Or cette eau qui coule à flot n’a rien d’évident. Depuis 1980, environ 14 300 captages d’eau potable ont fermé en France, dont près de la moitié à cause des pesticides ou des nitrates, et si rien ne change, neuf territoires français sur dix risquent de manquer d’eau en été d’ici 2050. René Dumont alertait déjà : « Nous allons bientôt manquer de l’eau », disait-il en brandissant « un verre d’eau précieuse », selon Génération Écologie. Derrière la buée du miroir, ce constat prend une tout autre dimension.

Sous la douche, des litres invisibles

Dans la plupart des foyers, le tri sélectif est devenu un réflexe, alors que la salle de bain reste un angle mort. L’eau qui disparaît dans la bonde semble illimitée, parce qu’elle ne laisse aucune trace. Le matin, l’esprit encore embrumé, la douche se transforme en sas de décompression, un moment que l’on prolonge volontiers sans penser au compteur d’eau ni à la nappe phréatique.

Un pommeau de douche standard délivre entre 15 et 20 litres par minute. Autrement dit, en soixante secondes, ce sont l’équivalent de deux packs de bouteilles d’un litre qui partent au fond du bac. Une douche « classique » dure souvent 7 à 10 minutes, soit de 100 à près de 200 litres d’eau potable chauffée, traitée, acheminée… juste pour quelques minutes de plus sous un jet agréable.

Le geste qui fait gaspiller l’eau

Le point critique n’est même pas toujours le lavage en lui-même, mais tout ce temps « mort » où l’on laisse l’eau couler sans utilité : quand on se savonne, quand on rêve à la journée, quand on attend la bonne température sans rien faire. Le geste oublié, c’est de ne pas fermer le robinet dans ces moments-là. Pourtant, réduire de seulement deux minutes son temps de douche ne change rien à la propreté.

À un débit moyen de 15 litres par minute, ces deux minutes représentent 30 litres perdus à chaque douche. Sur une année, cela fait près de 11 000 litres économisés par personne si l’on raccourcit ce temps, et plus de 40 000 litres pour un foyer de quatre. De quoi remplir une petite piscine hors-sol ou couvrir des années d’eau de boisson pour un adulte.

Deux minutes en moins, un vrai impact

Ce n’est pas seulement de l’eau qui file : pour la chauffer à 38 ou 40 °C, il faut de l’électricité ou du gaz. L’eau chaude sanitaire vient juste après le chauffage sur la facture, chaque minute en trop ajoute des kilowattheures. Quand des villages sont déjà ravitaillés par camions-citernes et que la France risque de manquer d’eau l’été sur la plupart de son territoire d’ici 2050, ces deux minutes gagnées deviennent un geste simple et précieux.