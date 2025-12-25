Après les excès des fêtes, ce cocktail détox maison sauve votre foie en quelques jours sans vous priver

Repas de famille à rallonge, bûches, chocolats, verres de vin qui s’enchaînent… Au lendemain des fêtes, beaucoup se réveillent avec la sensation d’être plus lourds, ballonnés, sans énergie. Le foie et les reins ont été très sollicités, surtout quand l’alcool s’est invité plusieurs soirs de suite. Face à ce trop-plein, l’idée d’une boisson détox après les fêtes devient très tentante.

Une boisson détox reste pourtant quelque chose de simple : de l’eau, des plantes, des fruits ou des épices qui aident l’organisme à éliminer ce dont il n’a pas besoin. Parmi toutes les recettes qui circulent, une eau infusée maison s’impose en hiver, à la fois fraîche, légère et très facile à préparer. Elle promet de relancer doucement le corps malmené par les excès.

Pourquoi votre organisme réclame une boisson détox après les fêtes

Pendant les repas de fin d’année, l’abondance de sucres, de graisses et de sel surcharge la digestion. Le foie, les reins, les intestins, les poumons et la peau, que l’on appelle les organes émonctoires, filtrent en permanence toxines et déchets. Quand la charge augmente d’un coup, la machine tourne au ralenti : ballonnements, fatigue inhabituelle, sommeil perturbé, teint plus terne, sensation de ventre gonflé.

Le corps sait déjà se défendre, en neutralisant et en éliminant chaque jour ce qui l’encombre. Une boisson détox ne remplace pas ce travail naturel, elle l’accompagne. En apportant beaucoup d’eau, des vitamines et des antioxydants, elle aide à compenser la déshydratation liée à l’alcool et au sel, tout en soutenant la circulation de la bile et le transit, deux clés d’une digestion plus légère.

La recette express du cocktail dépuratif citron concombre gingembre menthe

Pour profiter de cet effet coup de frais, une eau infusée fait merveille. Ce cocktail dépuratif citron concombre gingembre menthe se prépare en quelques minutes et se boit comme mocktail sans alcool, à la place des sodas, des jus trop sucrés ou d’un café de plus. L’idée reste de s’hydrater davantage, sans calories inutiles, avec un vrai coup de pouce pour le foie.

Presser le jus d’1 citron dans une grande carafe.

Ajouter 1/2 concombre en fines rondelles et 1 à 2 cm de gingembre frais en lamelles.

Glisser une dizaine de feuilles de menthe froissées, compléter avec 1 à 1,5 litre d’eau froide.

Sucrer légèrement avec 1 cuillère à café de miel si besoin, mélanger.

Laisser infuser au réfrigérateur au moins 1 heure, idéalement une nuit.

Le citron apporte vitamine C et polyphénols, stimule la bile et favorise un drainage léger par les urines. Le concombre, très riche en eau et en potassium, réhydrate après les repas salés et alcoolisés. Le gingembre frais soutient la digestion et limite les ballonnements, tandis que la menthe calme les inconforts d’estomac et rend la boisson vraiment agréable à boire.

Comment utiliser ce mocktail détox sans excès

Pendant 3 à 7 jours, cette boisson peut accompagner chaque repas : un verre au réveil, d’autres répartis dans la journée, en réduisant aliments ultra-transformés, sucres ajoutés et alcool. Des spécialistes recommandent de limiter les cures très citronnées à 1 ou 2 semaines et à moins de 21 jours, pour ménager estomac et dents ; en cas de gêne, mieux vaut consulter.