Arrêtez de poêler vos escalopes de porc nature : cette marinade sucré-salé les sublime en 20 min

Un soir de semaine, quand la faim se fait sentir mais que le temps manque, l’escalope de porc finit souvent simplement poêlée, un peu triste dans l’assiette. Pourtant, le duo moutarde et miel permet de transformer cette viande du quotidien en plat ultra parfumé, sans passer des heures derrière les fourneaux.

Les amateurs de porc connaissent déjà les joues de porc au miel, longuement mijotées à la cocotte pendant 2 h à 2 h 30, façon plat de grand-mère. Ici, on garde cette idée de sauce sucrée-salée réconfortante, mais en version express sur de fines escalopes, prêtes en une vingtaine de minutes de cuisine active. Le tout avec une tendreté qui surprend.

Un duo moutarde miel qui change tout pour l’escalope de porc

L’association escalope de porc, miel et moutarde a fait ses preuves. Lors d’un concours culinaire dédié au porc à La Réunion, Marie-France Dumas a d’ailleurs été récompensée pour un rôti de porc à l’ananas, au miel et à la moutarde, preuve que ce trio séduit aussi en version “chef”. Sur une escalope fine, la même alliance apporte une saveur intense en un temps record.

Au lieu d’une cuisson longue au cidre comme pour les joues de porc au miel, on joue ici la carte de la rapidité avec une marinade bien pensée. La moutarde apporte le caractère, le miel la rondeur et une future caramélisation en surface, tandis que le citron et le thym réveillent l’ensemble.

Ingrédients et marinade express pour une escalope de porc moutarde miel

Pour 4 personnes, il suffit de réunir quelques basiques, en privilégiant des produits de qualité.

4 escalopes de porc d’environ 150 g chacune

3 cuil. à soupe de moutarde de Dijon forte

2 cuil. à soupe de miel liquide (acacia ou fleurs)

2 cuil. à soupe d’huile d’olive vierge extra

Le jus d’un demi-citron jaune

1 branche de thym frais

Sel fin et poivre du moulin

Dans un bol, on fouette la moutarde et le miel jusqu’à obtenir une texture homogène, puis on ajoute l’huile d’olive, le jus de citron et le thym. Les escalopes sont bien enrobées de cette sauce et reposent ensuite une vingtaine de minutes à température ambiante. L’acidité du citron commence déjà à attendrir les fibres de la viande.

Cuisson minute et astuces pour une viande de porc juteuse

La cuisson se fait dans une poêle antiadhésive, à feu moyen. On ne rince pas la marinade : déposées telles quelles, les escalopes dorent environ 4 à 5 minutes par face, tandis que les sucs du miel se transforment en léger nappage. Il suffit d’arroser régulièrement avec le jus qui s’épaissit dans la poêle et de veiller à maintenir un feu assez vif pour saisir, sans brûler le sucre.

Pour conserver une texture moelleuse, la viande repose ensuite cinq minutes sous une feuille de papier aluminium, le temps que les jus se redistribuent. Il ne reste plus qu’à servir avec une purée de pommes de terre, des légumes de saison poêlés, des haricots verts ou un simple riz basmati, éventuellement en version plus légère en misant sur l’huile d’olive, le miel d’acacia et une belle part de légumes.