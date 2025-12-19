Avant d’acheter un thé de noël hors de prix, testez ce mélange maison aux agrumes et épices prêt en 10 minutes

Quand l’hiver s’installe et que les journées raccourcissent, beaucoup se tournent vers les thés festifs vendus en boîtes brillantes. Parfum d’orange, cannelle, biscuit promettent le cocon absolu, mais en tasse, le goût reste parfois discret alors que le prix grimpe. D’où l’idée de préparer chez soi un mélange vraiment généreux.

Un thé de Noël maison aux agrumes et aux épices se réalise pourtant avec quelques ingrédients du placard : thé noir ou rooibos, orange, pomme séchée, cannelle, clous de girofle, badiane, vanille, une pointe de miel. Le mélange se prépare une fois, se conserve en bocal et offre des pauses très réconfortantes tout l’hiver.

Un thé de Noël maison moins cher et très parfumé

Préparer son propre mélange revient bien moins cher qu’un thé de Noël acheté en boutique. Le blog Madamcadamia décrit ce moment du réveillon où, après un repas interminable, une tasse fumante devient salvatrice : "Et bien croyez-moi, ça sera la meilleure tasse de thé de votre fin d’année. #truestory", raconte la créatrice sur Madamcadamia.

Pour la base, les recettes convergent vers un thé noir de Noël au profil corsé, capable de supporter les épices. Ceux qui évitent la théine misent sur un rooibos nature. À ce socle, on ajoute des zestes d’orange ou de citron, puis cannelle, clous de girofle, anis étoilé, parfois cardamome, un peu de gingembre et un soupçon de vanille.

Recette ultra facile de thé de Noël maison aux agrumes

Pour une grande théière d’environ 1 litre, la recette express reprend cette base en version simplifiée. Il suffit de réunir :

4 càs de thé noir ou de rooibos en vrac

ou de rooibos en vrac Le zeste d’1 orange non traitée

1 petite pomme déjà séchée

2 bâtons de cannelle cassés, 8 clous de girofle, 2 étoiles de badiane

1 gousse de vanille fendue

1 à 2 càs de miel doux, ajouté au service

Dans un grand bol, mélangez le thé, les morceaux de pomme séchée, le zeste, les tronçons de cannelle, les clous de girofle, la badiane et la gousse de vanille. Versez le tout dans un bocal hermétique, à l’abri de la lumière. En pratique, vous avez à peine une dizaine de minutes de préparation active, le four s’occupant du séchage pendant que vous faites autre chose.

Infusion réconfortante et variantes gourmandes

Pour infuser, chauffez 1 litre d’eau à 95 °C, juste avant l’ébullition, puis déposez une grosse cuillère à soupe de mélange dans une théière ou un filtre. Laissez reposer une dizaine de minutes comme le conseille Peaches, afin d’obtenir une liqueur ambrée bien parfumée, puis filtrez. Ajoutez le miel tant que le thé est très chaud pour lier les arômes et adoucir les épices.

Ce thé de Noël maison accompagne pain d’épices, sablés à la cannelle ou biscuits au chocolat. On peut le pousser façon chai avec un peu de gingembre, quelques grains de poivre rose ou un nuage de lait chaud. Autre option, une version glacée en laissant infuser à froid 6 à 8 heures avant d’ajouter glaçons et sirop d’érable. Glissé dans des sachets en mousseline ou de petits bocaux transparents, il devient un cadeau gourmand prêt à poser sous le sapin.