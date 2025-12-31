Avant de jeter vos bananes trop mûres, testez ce cake au beurre doré et aux noix : zéro gaspi, maximum plaisir

Sur le coin de la table, trois bananes tachetées attendent leur sort, un peu molles, presque oubliées. Plutôt que de finir à la poubelle, elles peuvent devenir la base d’un goûter qui embaume la maison, avec des éclats de noix et une odeur de beurre qui dore doucement au four. Difficile d’imaginer meilleur destin pour ces fruits fatigués.

C’est précisément l’idée de ce banana bread bananes trop mûres : un loaf cake banane-noix fondant, au parfum de beurre doré, qui utilise jusqu’à la dernière bouchée de ces bananes trop avancées. La recette reste simple, familiale, et transforme un problème de corbeille à fruits en cake ultra gourmand qui disparaît en quelques tranches.

Un cake à la banane vraiment anti-gaspillage

Né dans les années 1930 aux États-Unis, le cake à la banane servait déjà à ne pas jeter les fruits trop mûrs. Plus la banane est brune, plus elle apporte de sucre naturel, d’humidité et de parfum à la pâte. Avec 3 bananes très mûres, soit environ 400 g de chair, on obtient une mie moelleuse sans ajouter une montagne de sucre.

Ce loaf cake suit le même principe anti-gaspi que les puddings de pain : rien ne se perd. Les bananes trop noires pour être croquées telles quelles, les restes de noix, voire quelques dés de pomme ou de poire un peu fripés trouvent une nouvelle vie dans un dessert simple à partager, du goûter au brunch.

Les ingrédients clés pour un loaf cake banane-noix au beurre doré

Pour un moule à cake classique, il faut :

3 bananes très mûres (environ 400 g de pulpe)

2 œufs

120 g de sucre roux

80 g de beurre fondu, doré juste noisette

180 g de farine de blé + 1 sachet de levure chimique (10 g)

70 g de cerneaux de noix concassées

1 pincée de sel, vanille ou cannelle au choix

On écrase d’abord les bananes à la fourchette, en purée encore un peu grumeleuse. Les œufs sont fouettés avec le sucre jusqu’à mousser, puis on ajoute bananes, beurre tiédi, farine et levure tamisées, sel, sans trop travailler la pâte. Les noix arrivent tout à la fin. Le moule chemisé part au four à 180 °C pour environ 40 minutes, sans ouvrir la porte avant 35 minutes pour garder une belle levée.

Cuisson, dégustation et astuces zéro gaspillage

À la sortie du four, une croûte dorée cache une mie moelleuse, parfumée à la banane et aux noix. Ce banana bread se savoure de préférence tiède, nature ou avec une boule de glace vanille, un yaourt crémeux ou un filet de miel. Le lendemain, les tranches se prêtent bien au grille-pain, tartinées de beurre demi-sel ou servies avec une compote pomme-poire pour un petit-déjeuner réconfortant.

Pour limiter encore le gaspillage alimentaire, le cake se conserve plusieurs jours, bien emballé, à température ambiante, puis au réfrigérateur après deux jours. Il supporte très bien la congélation, découpé en tranches prêtes à réchauffer. La même pâte se décline en muffins individuels, peut accueillir des pépites de chocolat, des fruits secs variés, voire un peu de patate douce ou de pomme trop mûre : chaque fournée devient une nouvelle façon de sauver les fruits en surplus.