Ce gâteau au yaourt et aux pommes, prêt en 10 minutes, cache un geste tout bête pour rester ultra moelleux tout l’hiver

Quand le froid s’installe et que la nuit tombe tôt, l’envie d’un gâteau au yaourt aux pommes ultra moelleux revient vite. Quelques ingrédients du placard, un four qui chauffe, et la cuisine se remplit d’un parfum doux de pommes et de vanille, promesse d’un goûter réconfortant.

Ici, pas de technique compliquée : un simple gâteau pommes-yaourt façon grand-mère, avec pommes fondantes, mie extra moelleuse et croûte à peine dorée. Le genre de gâteau que l’on tranche pour le dessert, qui reste délicieux au petit-déjeuner et qui suit toute la famille pendant l’hiver.

Un gâteau au yaourt aux pommes qui accompagne tout l’hiver

Ce gâteau joue sur une base ultra connue, celle du gâteau au yaourt que l’on préparait enfant, mais enrichie de beaux morceaux de pommes. Les recettes maison décrivent une texture "dorée à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur", avec seulement 10 minutes de préparation avant d’enfourner à 180 °C.

Le secret tient aussi dans l’esprit : une recette "transmise sans carnet", adaptable selon ce qu’il reste au frigo. Envie d’un goûter rapide, d’un dimanche matin plus doux ou d’une boîte à goûter maison pour les enfants ? La même pâte répond à toutes ces situations, tout en restant très simple à réaliser.

Ingrédients et gestes clés pour une mie extra moelleuse

Pour une version riche et très tendre, une base possible rassemble :

2 yaourts nature (environ 250 g)

3 œufs, 120 g de sucre

70 g de beurre fondu

200 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel

2 grosses pommes, vanille ou cannelle en option

Les œufs sont d’abord fouettés avec le sucre jusqu’à léger blanchiment, puis on ajoute les yaourts et le beurre fondu tiède, qui apporte une texture particulièrement onctueuse. Farine, levure et sel arrivent ensuite, en mélangeant juste assez pour garder une pâte aérée. Les pommes coupées en dés se glissent en dernier, avant une cuisson d’environ 35 minutes à 180 °C, chaleur tournante, dans un moule beurré.

Pommes fondantes, variantes d’hiver et conservation futée

Pour un cœur bien fondant, des variétés acidulées comme Reine des Reinettes ou Boskoop donnent un excellent résultat. Certaines cuisinières aiment faire revenir les morceaux à la poêle avec un peu de beurre demi-sel ou de sucre pour accentuer le côté caramélisé. La même base supporte de nombreuses déclinaisons hivernales : bonne cuillère de cannelle ou épices de Noël, pommes nappées de caramel au beurre salé, duo pommes-poires avec une cuillère de poudre d’amandes.

Un léger voile de sucre glace, quelques noix concassées ou des graines torréfiées suffisent à rendre chaque part plus gourmande, surtout servie tiède avec de la glace vanille ou une cuillerée de crème épaisse. Le gâteau garde son moelleux même préparé la veille s’il est bien enveloppé dans un linge, se réchauffe facilement au four ou au micro-ondes, et se congèle très bien. Une autre version, mesurée au pot de yaourt avec huile de tournesol, se prépare en 10 minutes seulement et accepte volontiers zestes de citron, cannelle ou pépites de chocolat pour varier les plaisirs tout l’hiver.