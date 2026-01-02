Ce gâteau pommes-yaourt ultra moelleux qui embaume la maison cache une astuce toute simple pour affronter l’hiver

Quand le froid s'installe et que la nuit tombe tôt, on a envie d'une odeur de gâteau qui s'échappe du four et remplit toute la maison. Pas besoin de technique compliquée : quelques yaourts, des pommes et un saladier suffisent pour préparer un dessert moelleux, chaleureux, qui fait l'unanimité à la table.

Ici, le gâteau pommes-yaourt prend des airs de douceur d’hiver : fruité, ultra tendre, prêt en 10 à 20 minutes de préparation puis à peine plus d’une demi-heure de cuisson. Tout l’enjeu, c’est d’obtenir ce cœur humide qui fond sous la fourchette et ce parfum de pommes dorées qui met tout le monde en appétit.

Un gâteau pommes-yaourt ultra moelleux pour affronter l’hiver

La base reste celle du gâteau au yaourt de l’enfance, mais un peu plus gourmande. Avec deux yaourts nature, des œufs, de la farine, du sucre, un peu de beurre fondu et deux grosses pommes, on obtient une pâte simple à travailler, idéale quand on rentre d’une journée glaciale et que l’on veut un dessert maison sans stress.

Ce gâteau yaourt aux pommes ultra moelleux se prête à tous les moments : goûter au retour de luge, dessert de dimanche midi ou brunch cocooning. Servi tiède, il supporte très bien une crème anglaise froide, une boule de glace vanille, quelques pommes poêlées à la cannelle ou un filet de caramel pour accentuer encore le côté réconfortant.

Les bons ingrédients pour un gâteau yaourt aux pommes ultra moelleux

Pour une version d’hiver très fondante, la recette repère s’articule autour de :

2 yaourts nature (environ 250 g)

3 œufs

120 g de sucre

70 g de beurre fondu

200 g de farine + 1 sachet de levure chimique

2 grosses pommes type Golden ou Canada

Le moelleux démarre dès le choix des produits : yaourts et œufs à température ambiante, beurre fondu tiédi mélangé aux yaourts pour une mie aérienne, pommes bien mûres et juteuses. Les œufs s’ajoutent un par un en fouettant, puis farine et levure arrivent en pluie, intégrées délicatement pour ne pas casser la légèreté de la pâte.

Recette facile et astuces pour un gâteau aux pommes qui embaume la maison

Dans un grand saladier, versez les yaourts, les œufs et le sucre puis fouettez jusqu’à légère mousse. Incorporez le beurre fondu, puis le mélange farine-levure jusqu’à obtenir une pâte lisse sans la travailler excessivement. Ajoutez alors les pommes pelées, épépinées et coupées en gros dés irréguliers, qui donneront des morceaux fondants dans chaque part.

Versez dans un moule beurré ou chemisé sur 5 cm de hauteur et enfournez à 180 °C pour environ 35 minutes : la lame doit ressortir légèrement humide pour garder un cœur fondant. Laissez tiédir avant de démouler. Gardé sous cloche à température ambiante, il reste moelleux plusieurs jours et se révèle délicieux toasté à la poêle au petit-déjeuner. Pour une maison qui sent vraiment l’hiver, parfumez la pâte à la cannelle ou à la vanille, ajoutez quelques noix ou raisins secs et, au service, un trait de caramel ou une part légèrement réchauffée au micro-ondes pour retrouver tout le moelleux.