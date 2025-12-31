ce légume d’hiver en frites au four croustillantes va faire oublier les pommes de terre et alléger vos repas d’hiver

Quand les soirées se remplissent de brume et que le chauffage tourne, une odeur de four suffit à réchauffer tout l’appartement. Sur la plaque, des bâtonnets orange se dorent doucement, croquants dehors et tendres dedans. On dirait des frites, mais la couleur trahit un invité d’hiver longtemps resté discret.

Ces frites colorées sont préparées avec des carottes d’hiver, rôties au four à haute température pour un résultat plus léger que la friture, mais tout aussi gourmand. Avec 1 kg de carottes, un filet d’huile d’olive et quelques épices bien choisies, la plaque se remplit en quelques gestes. Reste à connaître les secrets qui les rendent vraiment croquantes à chaque fournée.

Frites de carottes au four : le croquant d’hiver en version légère

Pour 4 personnes, ces frites de carottes au four croustillantes remplacent sans effort les frites de pommes de terre. Il suffit de choisir des carottes bien fermes et de les marier à une base toute simple : huile d’olive, paprika, cumin, sel et poivre. La fécule de maïs vient former une fine pellicule qui capte le moelleux et favorise la dorure.

1 kg de carottes bien fermes

2 ou 3 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge

1 cuillère à café de paprika doux ou fumé

1/2 cuillère à café de cumin en poudre

1/2 cuillère à café de fleur de sel

1/4 ou 1/2 cuillère à café de poivre noir moulu

1 cuillère à soupe de fécule de maïs

Ces bâtonnets affichent environ 68 kcal pour 100 g d’après les valeurs nutritionnelles publiées pour les frites de carottes. Rôties au four avec un simple trait d’huile d’olive, elles conviennent aux assiettes végétariennes, vegan et sans gluten. Une base sobre qui laisse toute la place aux assaisonnements d’hiver comme le thym, les herbes de Provence ou quelques zestes d’agrumes.

Les bons gestes pour des frites de carottes croustillantes au four

Tout commence par une découpe régulière : après les avoir épluchées, les carottes se taillent en bâtonnets d’environ 1 cm d’épaisseur pour une cuisson uniforme. Un passage dans un torchon permet de bien les sécher. Dans un grand saladier, on ajoute huile, paprika, cumin, sel, poivre, fécule puis on mélange pour enrober chaque morceau.

Le four se préchauffe à 200 °C en chaleur tournante. Les bâtonnets se répartissent sur une plaque recouverte de papier cuisson, sans se chevaucher, parfois parsemés de quelques brins de thym. La cuisson dure environ 30 minutes en retournant à mi-parcours. Les bords doivent ressortir dorés, légèrement caramélisés, avec un cœur encore tendre sous la dent.

Variantes hivernales et idées pour servir ces frites de carottes

Une fois la base maîtrisée, les parfums se déclinent facilement. Cumin moulu et citron confit haché donnent une touche orientale. Paprika fumé et feta émiettée sur les frites encore chaudes rappellent la Méditerranée, tandis que miel liquide et graines de sésame dorées offrent une version sucrée-salée très festive.

À l’apéritif, ces frites se servent dans un grand plat avec une sauce au yaourt ou un bol de fromage blanc citronné, relevé d’une pointe de moutarde. Elles accompagnent un rôti ou une simple salade d’endives. Conservées deux jours dans une boîte hermétique au réfrigérateur, elles retrouvent leur croquant après quelques minutes au four.