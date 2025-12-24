Ce plat d’hiver au chou rouge et aux pommes devient irrésistible grâce à cette cuisson toute simple

Le soir tombe tôt, le froid pique le nez et l’on rêve d’un plat qui réchauffe sans demander des heures en cuisine. Sur la table, le chou rouge, souvent cantonné aux salades, change de registre pour devenir un accompagnement doux, coloré et terriblement réconfortant. Ce légume d’hiver se prête à une préparation surprenante, où les pommes et les épices le transforment en cocotte parfumée.

Inspirée des tables alsaciennes et des marchés de Noël, cette recette de chou rouge fondant aux pommes et épices mise sur le sucré-salé, la cannelle, le clou de girofle et une texture presque confite. Elle accompagne aussi bien un repas de fête qu’un dîner du quotidien. Tout repose sur quelques ingrédients bien choisis et une cuisson lente très simple.

Un plat d’hiver ultra simple qui mise sur la douceur

Ici, l’idée est de laisser mijoter longuement le chou avec les fruits et les épices douces pour obtenir une poêlée fondante. Un chou rouge bien ferme d’environ 800 g, émincé en fines lanières, rencontre 2 à 3 pommes acidulées, un gros oignon, un peu de beurre et d’huile, du sucre et du vinaigre de cidre qui vont l’envelopper et le rendre presque confit.

1 chou rouge moyen d’environ 800 g

2 à 3 pommes acidulées (Boskoop ou Canada)

1 gros oignon, 30 g de beurre, 2 cuillères à soupe d’huile neutre

2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 40 g de sucre roux ou 2 cuillères à soupe de sucre blond, éventuellement un filet de miel

1 bâton de cannelle, 2 à 3 clous de girofle, une pointe de muscade, sel, poivre, un peu d’eau ou de bouillon et une feuille de laurier

La cuisson lente en cocotte, secret du chou rouge fondant

La préparation commence par l’éminçage : on retire le cœur dur du chou, on le coupe en fines lanières pour qu’il cuise régulièrement. Dans une grande cocotte, l’oignon émincé revient dans l’huile et le beurre pendant environ 2 minutes, juste le temps qu’il devienne translucide. On ajoute alors le chou et on le saisit à feu vif 3 minutes en remuant pour le faire légèrement caraméliser et développer ses arômes.

Viennent ensuite les quartiers de pommes, le sucre ou le miel, le sel, le poivre, les épices, la feuille de laurier et le vinaigre de cidre versé dès cette étape, ce qui aide à fixer la belle couleur violette du chou. On ajoute 30 cl d’eau ou de bouillon, on couvre et on laisse mijoter à feu doux pendant 40 minutes, en remuant régulièrement et en rajoutant un filet d’eau si besoin. À la fin, le chou est très tendre, les pommes presque confites et le jus devient sirupeux, signe d’une cuisson réussie.

Astuces, variantes et accords pour ce chou rouge aux pommes

Une pointe de muscade, des noix ou marrons et des zestes d’orange donnent un air de fête. Servi avec filet mignon, volaille ou pois chiches, ce chou se prépare la veille, se garde trois jours et se réchauffe facilement.