Ces buns poulet cheddar, ma meilleure recette vide-frigo, recyclent vos restes et sauvent vos soirs de flemme en 15 min

Un reste de poulet rôti, un paquet de cheddar et quelques légumes suffisent à sauver un soir de semaine glacé. Ces buns poulet-cheddar, prêts en 15 minutes, cachent un atout vide-frigo redoutable.

Un soir de semaine, en plein mois de février, la fatigue tombe en même temps que la nuit. Ouvrir le frigo ne donne pas toujours des idées, seulement la vue d’un reste de poulet rôti, d’un paquet de cheddar et de quelques légumes qui traînent. Pourtant, l’odeur d’un pain doré rempli de fromage fondant suffit à faire oublier la journée.

C’est exactement le principe de ces buns garnis, ma meilleure recette vide-frigo pour transformer des restes en dîner ultra réconfortant. En combinant poulet effiloché, bun brioché et cheddar qui file, on obtient des buns au poulet et cheddar dignes d’un soir de fête… sans passer la soirée en cuisine.

Pourquoi ces buns poulet cheddar sauvent vos soirs de flemme

Le poulet rôti effiloché devient la star du plat : 200 g de restes suffisent pour nourrir quatre personnes, avec une viande déjà cuite, tendre, pleine de goût. Glissé dans un pain à burger moelleux et nappé de cheddar affiné, il se réchauffe doucement au four, le tout prêt en 15 minutes, montage compris.

La touche de fraîcheur joue aussi beaucoup. Une carotte râpée ou quelques feuilles de salade croquante apportent du croquant, pendant qu’une sauce à base de fromage blanc ou de mayonnaise et de moutarde à l’ancienne tapisse le bun. Cette couche crémeuse évite au pain de se détremper et rend chaque bouchée onctueuse, parfaite pour un soir de flemme où l’on veut du réconfort sans culpabiliser.

Ingrédients et gestes express pour des buns poulet cheddar en 15 minutes

Pour quatre buns généreux, il faut :

4 buns briochés ou aux graines de sésame

200 g de poulet rôti effiloché

80 g de cheddar râpé ou en tranches

2 c. à s. de fromage blanc ou de mayonnaise

1 c. à s. de moutarde à l’ancienne (facultatif)

1 grosse carotte râpée ou salade croquante

Sel, poivre

Des buns frais du boulanger donneront un moelleux incomparable, mais de bons pains du commerce fonctionnent très bien. Un cheddar bien affiné apporte ce goût corsé qui relève la douceur du pain.

Préchauffez le four à 180°C. Mélangez fromage blanc ou mayonnaise avec la moutarde, salez, poivrez. Coupez les buns en deux, tartinez généreusement la base de sauce, ajoutez la carotte râpée ou la salade, puis répartissez le poulet effiloché. Couvrez de cheddar, refermez les buns et enfournez environ 5 minutes, juste le temps que le fromage fonde et que le pain dore légèrement.

Variantes vide-frigo et accompagnements pour un repas complet

Pas de poulet sous la main ? Des tranches de jambon blanc, du bœuf cuit ou un reste de rôti de porc finement coupé fonctionnent très bien. Pour une version végétarienne, des champignons de Paris sautés à l’ail ou de l’aubergine grillée offrent une texture charnue. Côté fromages, un Comté fruité, un fromage à raclette, du Reblochon ou même de la mozzarella di bufala changent totalement l’ambiance du bun, du style montagnard au fondant ultra filant. Pour équilibrer l’assiette, une salade de mâche à l’huile de noix ou des endives aux pommes, un brocoli vapeur citronné, une petite poêlée de légumes verts ou quelques pickles d’oignons rouges complètent le tout sans ajouter de travail.