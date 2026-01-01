Ces gaufres aux pommes râpées, sans robot, cachent cette astuce croustillante pour un goûter cosy d’hiver

Dehors, le froid pique les joues, dedans le gaufrier commence à crépiter et l’odeur de pommes dorées envahit la cuisine. En plein cœur de l’hiver, un goûter chaud suffit à transformer un mercredi ordinaire en parenthèse cosy. On cherche ce contraste rassurant, la bouchée qui croustille avant de fondre, sans y passer l’après-midi. Bonne nouvelle : cette promesse se cache dans une simple pâte maison, préparée à la main.

Avec les gaufres aux pommes râpées, tout se joue en moins de 30 minutes dans un saladier, une râpe et un gaufrier bien chaud. La pâte est épaisse, généreusement truffée de fruits, pour obtenir une croûte dorée qui claque sous la dent et un cœur presque comme un gâteau. "Plus jamais de goûter triste", a résumé La Rédaction Peaches, citée par Peaches. Reste à connaître l’astuce express qui les rend si croustillantes sans robot.

Un goûter d’hiver cosy avec des gaufres aux pommes râpées

Ces gaufres misent sur la générosité plutôt que sur la technique. Deux grosses pommes râpées à gros trous se mêlent à une base toute simple pour apporter leur humidité naturelle, des filaments fondants et ce parfum de fruit cuit qui réchauffe aussitôt. La pâte reste assez épaisse pour bien se tenir dans le gaufrier, ce qui donne une surface bien dorée.

Tout se fait à la main, sans batteur ni robot sophistiqué : farine, œufs, lait, sucre et beurre fondu se mélangent en quelques gestes, pendant que le gaufrier chauffe. En moins de 30 minutes, la préparation et la cuisson s’enchaînent, avec seulement 3 à 4 minutes par fournée dans un appareil bien chaud. Idéal pour un retour de balade glacée ou un mercredi après l’école.

Ingrédients et préparation express des gaufres pommes râpées sans robot

Pour une fournée de gaufres aux pommes râpées, il faut :

2 grosses pommes (Reinette, Golden ou Chanteclerc)

180 g de farine de blé

2 œufs frais

100 ml de lait entier

60 g de sucre blond

1 sachet de levure chimique (11 g)

50 g de beurre fondu, plus un peu pour le gaufrier

1 pincée de sel

Un saladier, une cuillère, une râpe et un simple gaufrier suffisent.

Dans un grand saladier, mélanger la farine, la levure chimique, le sucre et le sel. Creuser un puits, ajouter les œufs et le lait, puis fouetter doucement jusqu’à obtenir une pâte lisse, sans grumeaux. Incorporer le beurre fondu pour une texture épaisse et souple, puis peler et râper les pommes à gros trous avant de les ajouter aussitôt. Quand les morceaux de fruits sont bien répartis, déposer une belle cuillerée de pâte dans le gaufrier beurré et laisser cuire 3 à 4 minutes, jusqu’à croûte dorée.

Astuces croustillantes et idées cosy pour servir les gaufres

Pour garder une croûte bien croustillante, mieux vaut laisser les gaufres refroidir sur une grille plutôt que sur une assiette. Elles se réchauffent ensuite facilement au four à 180 °C ou au grille-pain. Un voile de sucre glace, un filet de miel, un bol de crème fraîche, de yaourt épais ou de compote, avec un thé fumant ou un chocolat chaud, suffisent à installer un vrai goûter d’hiver cosy.