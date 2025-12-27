Cette soupe carottes rôties lait de coco, prête en 30 min, va faire oublier toutes vos autres soupes d’hiver

Quand la nuit tombe tôt et que le froid s’invite dans la cuisine, beaucoup ressortent les mêmes soupes de légumes mixés, rassurantes mais un peu monotones. On cherche quelque chose de chaud, facile à lancer en rentrant, qui sente les épices sans demander une heure devant les fourneaux. Une soupe qui tienne au corps, tout en restant légère.

Dans cette quête, la soupe carotte lait de coco aux carottes rôties coche toutes les cases. En 30 minutes, elle offre un velouté très crémeux, parfumé au cumin et à la coriandre, avec un goût légèrement caramélisé grâce au passage au four. Une recette simple qui a tout d’un plat de restaurant et qui change complètement les soirs d’hiver.

Une soupe carotte lait de coco taillée pour les soirs d’hiver

Les menus d’automne multiplient déjà veloutés de courge au lait de coco et plats de carottes rôties, signe que cette alliance douce et épicée est devenue un réflexe confort. Même dans la restauration, les bols chauds misent sur des sauces coco relevées et des légumes caramélisés pour offrir des repas réconfortants mais dépaysants.

Ici, la carotte d’hiver, bien ferme et naturellement sucrée, passe d’abord au four à 210 °C avec un oignon, un filet d’huile d’olive, du cumin et de la coriandre moulus, sel et poivre. Vingt à vingt-cinq minutes de rôtissage suffisent pour que les bords dorent et concentrent les saveurs. Le lait de coco vient ensuite enrober ce mélange, donnant une texture nappante sans alourdir.

Ingrédients et préparation express de la soupe de carottes rôties au lait de coco

Pour une belle casserole de soupe, il faut peu de choses, mais bien choisies :

1 kg de carottes d’hiver et 1 oignon jaune

2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à café de cumin, 1 c. à café de coriandre en poudre

1 litre de bouillon de légumes léger

40 cl de lait de coco, sel, poivre

Coriandre fraîche, zestes de citron vert et graines de courge ou tournesol pour le service

On répartit carottes en tronçons et oignon émincé sur une plaque, on assaisonne bien, puis on enfourne 20 à 25 minutes. Les légumes rôtis rejoignent ensuite une casserole avec le bouillon chaud : cinq minutes de petite ébullition suffisent. Hors du feu, on verse le lait de coco et on mixe longuement jusqu’à un velouté lisse, en ajustant la consistance avec un peu de bouillon si besoin.

Toppings, variantes et conservation pour un velouté carottes coco sur mesure

Avant de servir, un passage au mixeur plongeant supplémentaire, un filet d’huile d’olive, de la coriandre fraîche, des zestes de citron vert et quelques graines toastées apportent croquant et fraîcheur. Pour changer, on peut mixer avec 2 cm de gingembre frais râpé et une demi-cuillère de curry rouge, ou remplacer un tiers des carottes par de la patate douce rôtie, en ajoutant zeste et jus d’orange. Servie glacée l’été avec une cuillère de yaourt nature et un trait de citron vert, cette base devient aussi une entrée très légère.

Un simple mixeur plongeant suffit, quitte à filtrer la soupe dans une passoire fine pour une texture ultra lisse. La préparation se garde jusqu’à trois jours au réfrigérateur dans un récipient hermétique ; elle se réchauffe doucement à la casserole, sans ébullition, pour préserver l’onctuosité du lait de coco, les toppings étant toujours ajoutés au dernier moment.