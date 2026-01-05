Galette des rois : cette recette maison à moins de 10 € cache une astuce inratable pour épater vos invités

Janvier rime avec Épiphanie, parfums d'amande et grande question : faut‑il l'acheter ou la préparer soi‑même ? La tradition de la galette des rois s'impose dès les premiers dimanches du mois, souvent avec des desserts chers et parfois décevants. Une galette des rois maison bien feuilletée, servie tiède, change aussitôt l'ambiance autour de la table.

Bonne nouvelle : la meilleure recette galette des rois maison tient en quelques ingrédients du placard et se réalise sans technique compliquée. On contrôle le sucre, on adapte aux allergies, on glisse la fève pour les enfants… et on impressionne les invités avec un dessert qui a l'air de sortir d'une pâtisserie.

Pourquoi galette des rois maison ?

Une galette achetée en boulangerie dépasse vite les 20 € pour 6 à 8 parts, quand une galette maison revient à moins de 10 €. Avec une pâte feuilletée pur beurre, du vrai beurre et de la poudre d'amande, le goût n'a plus rien à voir.

Surtout, la galette des rois reste un prétexte à se réunir. Issue des Saturnales romaines, elle s'est imposée en France en deux versions : galette feuilletée à la frangipane au nord, brioche des rois à la fleur d'oranger au sud. Partout, on attend la fève et la couronne.

Recette galette des rois maison inratable

Pour une galette des rois à la frangipane de 8 parts, il suffit de quelques basiques. Prévoyez :

2 pâtes feuilletées pur beurre prêtes à l'emploi ;

125 g de poudre d'amande ;

125 g de beurre doux mou ;

125 g de sucre ;

2 œufs (1 pour la crème, 1 pour la dorure) ;

rhum ambré ou extrait de vanille, et bien sûr une fève.

Commencez par mélanger le beurre mou et le sucre jusqu'à une texture crémeuse, ajoutez l'œuf, puis la poudre d'amande et le parfum choisi. Laissez reposer cette crème d'amande, ou frangipane, 30 minutes au frais. Sur la première pâte piquée à la fourchette, étalez la crème en laissant 2 à 3 cm de bord, cachez la fève un peu excentrée, humidifiez le bord, posez le second disque, dessinez des motifs au couteau sans percer et dorez à l'œuf battu avant d'enfourner à 180 °C pendant 30 à 35 minutes, jusqu'à une belle couleur dorée.

Astuces galette des rois pour recevoir

Les ratés viennent souvent de détails : pâte réchauffée sur le plan de travail, frangipane trop liquide ou bord peu pressé qui laisse la crème s'échapper. Gardez la pâte froide, laissez reposer la garniture au réfrigérateur, veillez à un bord large et soudé, et préchauffez le four avant d'enfourner.

Pour vous organiser avec des invités, préparez la galette le matin, gardez‑la crue au réfrigérateur et lancez la cuisson une quarantaine de minutes avant le dessert. Elle se conserve deux jours sous cloche à température ambiante ; pour la réchauffer, comptez 10 minutes à 150 °C. Pour surprendre, ajoutez quelques pépites de chocolat, des lamelles de pomme ou remplacez le rhum par de la fleur d'oranger pour une version sans alcool.