Goûter : j’ai testé ce gâteau japonais hyper aérien à 3 ingrédients, depuis je ne prépare plus rien d’autre

Un mercredi de goûter, j’ai tenté le cheesecake japonais soufflé à 3 ingrédients, tout pâle et tremblotant sur la grille. Depuis qu’il a remplacé le gâteau au yaourt, je m’interroge encore sur ce qui rend ce nuage si irrésistible.

À l’heure du goûter, quand la journée a besoin d’un petit coup de douceur, ce gâteau pâle et tremblotant a pris la place du gâteau au yaourt dans bien des cuisines. Ce cheesecake japonais soufflé, sans croûte biscuitée, arrive sur la table comme un coussin tout léger, qui se découpe en silence puis fond sur la langue.

Son secret ne tient pas à une liste d’ingrédients interminable, mais à une base minimaliste et à une cuisson toute douce. Trois produits du placard, un moule, un four, et ce dessert venu du Japon s’est imposé comme le nouveau rituel du mercredi après-midi, avec ce petit suspense au moment d’ouvrir la porte du four.

Pourquoi ce cheesecake japonais fait oublier les gâteaux classiques

Loin du cheesecake new-yorkais dense et très sucré, la version japonaise se présente sans base de biscuits, presque comme un flan nuage. La mie est soufflée, le cœur reste légèrement tremblant, la surface garde un aspect velours. Tiède, il rappelle une mousse cuite qui se tient tout juste ; bien froid, il devient plus net, mais toujours moelleux.

Cette légèreté tient à un trio bien rôdé : le chocolat blanc remplace à la fois le sucre et une partie du beurre, le fromage frais apporte la structure et une note lactée, les œufs, surtout les blancs montés, donnent ce côté aérien. Résultat : un gâteau qui cale sans plomber, parfait pour un goûter de famille ou un thé entre amis.

La recette ultra simple du cheesecake japonais hyper aérien

Pour un moule rond de 15 à 18 cm, la base qui fait l’unanimité repose sur seulement trois ingrédients :

120 g de chocolat blanc

120 g de fromage frais type Philadelphia ou Saint Morêt

3 œufs (blancs et jaunes séparés)

Le chocolat fond d’abord au bain-marie, tout doucement, jusqu’à devenir lisse. Hors du feu, on ajoute le fromage à température ambiante pour obtenir une crème souple, puis les jaunes un par un. Les blancs sont montés en neige jusqu’au fameux bec d’oiseau, fermes mais pas secs, avant d’être incorporés en trois fois, à la maryse, en soulevant la masse. La pâte part dans un moule chemisé, posé dans un plat d’eau chaude, pour 25 minutes à 160 °C, puis quelques minutes de repos dans le four entrouvert avant refroidissement complet.

Astuces, variantes et version express pour jours pressés

La réussite se joue dans les détails : un chocolat seulement tiède, un fromage sorti du frigo un peu en avance, des blancs brillants qui se mélangent sans grain. L’eau du bain-marie doit arriver à mi-hauteur du moule et rester bien chaude au moment d’enfourner. Le dessus doit rester pâle, le centre frémir encore quand on bouge légèrement le plat. Après refroidissement progressif, le gâteau se garde au frais 48 heures, délicieux nature, sous un voile de sucre glace, avec des fruits rouges, un coulis citron ou une pointe de matcha ou de vanille.

Pour les jours de grande flemme, la tendance a aussi sa version express : un pot de yaourt grec ou de skyr, quelques biscuits type spéculoos enfoncés directement dedans, opercule refermé, film étirable et quelques heures de frigo. Ce faux cheesecake sans cuisson ne remplace pas le soufflé nuage, mais offre une alternative rapide qui suit la même envie de douceur. Reste à choisir pour le prochain mercredi : nuage tout droit sorti du four ou version pot de yaourt prête à attendre sur l’étagère.