« J’ai arrêté d’en acheter en boulangerie » : cette confiserie maison à 4 ingrédients va vous rendre totalement accro

Quatre ingrédients, un thermomètre et une casserole suffisent pour des caramels mous maison plus fondants que ceux de la boulangerie. Reste à maîtriser la cuisson parfaite qui les rend littéralement irrésistibles.

En sortant de la boulangerie avec un petit sachet de caramels, beaucoup ont déjà eu la même pensée : c’est bon, mais cher, et la liste d’ingrédients fait peur. Puis un jour, la découverte de caramels mous maison avec seulement 4 ingrédients change tout. La cuisine se remplit d’odeurs de sucre chaud et de crème, et plus personne ne regarde la vitrine du boulanger.

Ces petits rectangles dorés ont une texture fondante, souple mais qui se tient, avec ce léger goût de beurre salé qui reste en bouche. Posés à côté d’un café ou glissés dans une boîte en métal, ils disparaissent à une vitesse folle. On comprend vite pourquoi tout le monde en devient accro.

Caramels mous maison : la confiserie qui fait oublier ceux de la boulangerie

Le premier avantage, c’est le contrôle : trois ingrédients de base du placard, aucun additif, et un résultat digne d’une confiserie. Les caramels mous maison se préparent le week-end, se partagent au bureau, s’offrent dans de jolis sachets. Au bout de quelques fournées, beaucoup arrêtent tout simplement d’en acheter ailleurs.

Autre atout, la texture. On vise un caramel au lait dense, moelleux, loin des bonbons durs qui collent aux dents. À la découpe, les rectangles se tiennent bien. En bouche, ils s’écrasent doucement, avec une finale caramélisée et beurrée que les versions industrielles peinent à retrouver.

Quatre ingrédients, un thermomètre : la recette des caramels mous maison

Pour une plaque de caramels, il suffit d’une casserole à fond épais, d’un thermomètre de cuisson, d’un petit moule tapissé de papier sulfurisé et de :

150 g de sucre

20 cl de crème liquide entière

30 g de beurre demi-sel

En option : fleur de sel, vanille, noisettes torréfiées

Le sucre fond seul à feu moyen jusqu’à une belle couleur ambrée. La crème entière, ajoutée petit à petit, calme le bouillonnement, puis le beurre demi-sel arrive pour apporter son côté lacté. Le mélange cuit encore 10 à 12 minutes à feu moyen, en remuant sans arrêt, jusqu’à ce que la masse nappe la spatule. Le caramel est alors coulé dans le moule et doit reposer au moins deux heures avant la découpe.

118 °C et petites astuces pour des caramels vraiment irrésistibles

Le vrai secret tient à la température : il faut viser 118 °C, le stade du petit boulé ferme. En dessous, les caramels restent trop mous et collants, au dessus ils durcissent. Quand la couleur se situe entre caramel clair et caramel au lait et que le ruban retombe lourdement de la spatule, on est au bon point. Un caramel granuleux ou qui se sépare peut souvent être rattrapé en le remettant sur feu doux et en mélangeant jusqu’à texture lisse.

Quelques détails changent tout : utiliser uniquement de la crème liquide entière pour le côté velours, garder le feu moyen, ne jamais arrêter de remuer après l’ajout de crème et de beurre. Une fois le bloc refroidi, un couteau légèrement huilé permet de couper des rectangles d’environ un centimètre, emballés ensuite individuellement. Conservés dans une boîte hermétique à température ambiante, ces caramels gardent plusieurs jours leur cœur tendre et font vite oublier ceux de la boulangerie.