"Je ne fais plus que ce dessert le dimanche" : cette tarte suisse oubliée affole les réseaux en 2026

En 2026, une humble tarte au vin cuit venue de Suisse romande s’invite sur toutes les tables du dimanche en France. Comment ce dessert paysan est-il devenu la star des réseaux ?

On a tous ce dessert fétiche qu’on sort le dimanche pour réunir la famille. En 2026, sur TikTok et Instagram, ce rôle est occupé par une tarte brune et brillante, photographiée sous tous les angles. Les vidéos cumulent les vues, avec des légendes qui promettent un dessert inratable et économique pour finir la semaine en douceur.

Derrière cet engouement se cache la tarte au vin cuit, une spécialité de Suisse romande longtemps restée confidentielle. Sa promesse séduit : une pâte croustillante, une crème fondante parfumée à un sirop de fruits épais, servie tiède ou froide. Mais ce mystérieux « vin cuit » et son goût caramélisé intriguent encore beaucoup de gourmands.

La tarte au vin cuit, dessert suisse romand qu’on redécouvre en 2026

Née dans les campagnes des cantons de Vaud et de Fribourg, la tarte au vin appartient au répertoire des desserts paysans. À l’origine, on la préparait souvent avec du vin blanc, des oeufs, du beurre et du sucre. La version au vin cuit, aussi appelée tarte à la raisinée, utilise un sirop de fruits à la place du vin.

Ce vin cuit suisse n’est pas alcoolisé : il s’agit d’un jus de poire ou de pomme réduit très longtemps jusqu’à devenir un sirop sombre au goût de caramel. Il servait autrefois de sucre maison. « Ça fait un petit peur au client parce que ce sont des produits oubliés, mais c’est très, très bon quand c’est bien cuisiné », explique le charcutier interrogé dans un reportage relayé par TF1info.

Pourquoi la tarte au vin cuit est devenue le dessert du dimanche préféré

Depuis quelques semaines, des créateurs food suisses et français multiplient les vidéos autour de cette tarte. Leur argument tient en trois mots : simple, généreuse, photogénique. La surface dorée, la garniture légèrement tremblotante et la découpe de la part, qui révèle une texture presque flan, fonctionnent parfaitement en Reels et en vidéos courtes.

La recette séduit aussi parce qu’elle coche toutes les cases du dessert du dimanche. Peu d’ingrédients, pas de technique compliquée, un goût marqué mais rassurant, entre caramel et poire confite. On la retrouve au coeur d’un mouvement de retour aux sources où les internautes recherchent des produits du terroir, comme le vin cuit artisanal vendu sur les marchés ou directement chez des producteurs suisses.

Recette de tarte au vin cuit : la version qui affole les réseaux

La bonne nouvelle, c’est que cette tarte est à la portée de n’importe quelle cuisine familiale. Pour un moule à tarte, la base se fait avec une pâte brisée ou sablée, maison ou du commerce. La garniture, elle, se prépare en quelques minutes seulement :

1 abaisse de pâte brisée ou sablée

1,5 à 2 dl de vin cuit suisse

3 dl de crème

1 cuillère à soupe de farine blanche

2 oeufs

On fonce le moule, on pique le fond et on verse la préparation avant d’enfourner à 200 °C dans le bas du four. Pendant ce temps, on mélange vin cuit, crème et farine, puis on ajoute les oeufs. La tarte cuit 15 minutes à 200 °C, puis 15 à 20 minutes à 180 °C, jusqu’à ce que la garniture soit prise mais encore légèrement tremblotante avant de refroidir.