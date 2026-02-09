Ne faites plus vos pancakes d’hiver sans cet agrume entier dans la pâte : le moelleux n’a plus rien à voir

En ce début février glacé, ces pancakes d’hiver à la clémentine entière transforment un simple matin en vrai moment de réconfort. Comment cette astuce change texture, parfum et légèreté ?

L’hiver s’attarde en ce début février 2026, avec ses matins blafards et les vitres givrées. Dans beaucoup de cuisines, on cherche un prétexte gourmand pour se réchauffer, surtout au petit-déjeuner. Une poêle qui grésille, une odeur sucrée qui envahit la maison, quelques fruits d’hiver encore sur la table : tout est là pour transformer des pancakes tout simples en rituel de cocooning.

Longtemps, ces galettes épaisses rimaient avec beurre fondu et sirop en cascade. Puis une astuce m’a fait changer de camp : utiliser un agrume entier, peau comprise, directement dans la pâte. En plein coeur de la saison des clémentines, le héros est tout trouvé. Depuis que j’ajoute une clémentine entière, mes pancakes d’hiver ont pris une tout autre dimension. Et ce n’est pas qu’une question de parfum.

Pourquoi la clémentine entière métamorphose vos pancakes d’hiver

En mixant la clémentine bien lavée, avec sa pulpe juteuse et son zeste, puis en l’incorporant aux ingrédients de base, la pâte change de comportement. Elle devient plus souple, légèrement ivoire, et dégage un parfum d’agrumes presque solaire qui réveille tout de suite. Ce petit jeu de réactions en cuisine transforme farine, œufs et yaourt en pancakes épais, dorés, à la texture très aérienne et au coeur vraiment tendre.

Le jus apporte l’humidité, la chair retient l’eau pendant la cuisson et l’acidité douce de l’agrume stimule la levure chimique : les pancakes gonflent mieux et restent moelleux même une fois refroidis. L’idée d’utiliser le fruit comme base existe déjà pour d’autres recettes. Pour des pancakes à la poire, Loubna Jaibi propose : « Il n’y a pas de sucre, il n’y a pas de gras. La recette : deux œufs, 100 grammes de compote de poire, 100 grammes de yaourt, 150 grammes de farine de votre choix, un demi sachet de poudre à lever. Et on passe à la poêle deux minutes sur chaque face », explique cette créatrice culinaire sur France Inter dans l’émission Le Mag de la vie quotidienne du 27 novembre 2025.

Clémentine entière : bien choisir son fruit quand on mange la peau

Quand on met la peau dans la pâte, le choix du fruit compte vraiment. Les clémentines subissent parfois un déverdissage, procédé chimique qui aide à obtenir une couleur orange uniforme. Pour des pancakes à la clémentine entière, privilégiez une clémentine bio ou au moins « non traitée après récolte ».

Un bon réflexe consiste aussi à bien laver le fruit sous l’eau tiède, en le frottant avec une petite brosse, puis à retirer les éventuels pépins avant de mixer. Une fois la pâte prête, vous pouvez servir ces pancakes avec quelques quartiers de poire ou de kaki, pour rester dans les fruits d’hiver sans ajouter de sucre raffiné.

Recette express des pancakes d’hiver à la clémentine entière

Pour une fournée, inspirez-vous des proportions données par Loubna Jaibi : mélangez 2 œufs, 100 g de yaourt, environ 100 g de clémentine mixée, 150 g de farine et un demi sachet de levure chimique, jusqu’à obtenir une pâte épaisse mais coulante. Faites cuire à feu doux, 2 minutes par face, dans une poêle légèrement huilée : vous obtiendrez des pancakes dorés, très moelleux et parfumés, idéals les matins glacés.