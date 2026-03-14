Soupe de pommes de terre : cette recette à moins d’1 € sauve vos fins de mois et vos légumes prêts pour la poubelle

Un soir de froid et de frigo clairsemé, la soupe de pommes de terre devient l’alliée des budgets serrés. Entre base ultra simple, variantes malignes et rattrapages express, ce bol cache plus de ressources qu’il n’y paraît.

Un soir de froid, frigo presque vide, quelques pommes de terre au fond du bac suffisent pour lancer une casserole qui réchauffe tout le monde. La soupe de pommes de terre a l’air banale, pourtant c’est le genre de plat qui cale, rassure et se prépare sans technique compliquée.

Autre atout, son prix. La pomme de terre tourne autour de 0,80 à 1,20 € le kilo en grande surface, ce qui permet de servir un dîner pour quatre pour moins d’un euro par personne. Et puis elle accueille sans protester les restes de poireau, carotte ou fromage qui traînent.

Pourquoi la soupe de pommes de terre est un repas économique et nourrissant

Longtemps cataloguée comme simple féculent, la pomme de terre apporte en réalité potassium, vitamine C et fibres dès qu’on limite les matières grasses. Une soupe maison laisse la main sur le sel et évite conservateurs ou additifs. Chaque bol peut du coup rester à la fois réconfortant et raisonnable.

Le côté pratique compte aussi. Entre l’épluchage, la cuisson et le mixage, un repas complet demande souvent 20 à 30 minutes, moins qu’un plat préparé au four. En préparant une grande marmite, on garde de quoi tenir trois ou quatre jours au réfrigérateur, voire trois mois au congélateur sans crème. Au réchauffage, un peu d’eau ou de bouillon détend la soupe qui a épaissi.

Recette de base de la soupe de pommes de terre, version poireau ou carotte

Pour cette recette économique de base, prévoir environ 800 g de pommes de terre, un oignon, deux gousses d’ail, un litre de bouillon de légumes ou de volaille, un filet d’huile, sel, poivre, éventuellement muscade. Les variétés farineuses comme Bintje, Marabel ou Monalisa donnent un velouté naturel, plus onctueux que Charlotte ou Amandine. Une grande casserole et un mixeur plongeant suffisent.

On épluche, on coupe les pommes de terre en cubes d’environ 3 cm, on émince oignon et ail. Ceux-ci dorent 2 à 3 minutes dans l’huile, puis on ajoute les pommes de terre, on couvre de bouillon et on laisse frémir 20 à 25 minutes. L’assaisonnement arrive en fin, avant mixage. Pour une soupe pomme de terre-poireau, deux blancs de poireau émincés rejoignent l’oignon dès le début. En version carotte, deux ou trois carottes en rondelles colorent la marmite et sucrent légèrement le goût ; une pincée de cumin ou de curcuma donne un parfum plus chaud.

Soupe de pommes de terre au fromage et astuces de rattrapage

La soupe de pommes de terre au fromage parle aux amateurs de crémeux. Gruyère râpé, comté, portions de Vache qui rit ou reste de camembert se glissent hors du feu, juste avant de mixer rapidement. Des croûtons réalisés avec du pain rassis, quelques herbes ou graines grillées transforment alors ce bol en vrai repas. Une tranche de pain de campagne grillée, garnie de fromage ou d’un peu de jambon, complète facilement l’assiette pour les grandes faims.

Si la soupe est trop salée, des cubes de pomme de terre crue laissés à cuire puis une dilution avec 20 à 30 % d’eau ou de bouillon non salé rééquilibrent la casserole. Trop liquide, elle se corrige par une réduction quelques minutes à feu vif ou par l’ajout de pomme de terre cuite mixée. Une texture trop épaisse se rattrape avec un peu de bouillon chaud ou de lait, ajouté petit à petit. En cas de léger goût de brûlé, mieux vaut transvaser sans racler le fond, laisser tremper une tranche de pain de mie, puis adoucir avec un peu de crème. Pour une soupe fade, une touche de parmesan râpé, de sauce soja ou de jus de citron réveille tout.