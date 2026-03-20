Appareils auditifs en Ehpad : ce parcours 100 % Santé évite la facture qui explose pour vos proches en 2026

En 2026, le remboursement des appareils auditifs en Ehpad peut tomber à presque zéro pour de nombreux résidents. Encore faut‑il que familles et équipes suivent quelques étapes clés.

En Ehpad, beaucoup de familles redoutent encore la facture des aides auditives, alors que la surdité gêne les conversations, la participation aux activités et même la sécurité. Un appareil auditif coûte en moyenne autour de 1 400 € par oreille, avec des prix compris entre 900 et 2 500 €. Pour un résident à appareiller des deux côtés, la note peut vite paraître hors de portée.

Depuis la mise en place du 100 % Santé, les résidents peuvent obtenir un remboursement intégral pour des appareils de classe I, sans reste à charge, s’ils suivent le parcours de soins. Pour préparer 2026, l’Ehpad doit surtout structurer ce parcours et coordonner les aides. Le moment clé se situe dès l’admission.

En Ehpad, pourquoi le remboursement des appareils auditifs compte vraiment

La perte auditive reste souvent sous-estimée à l’admission : beaucoup de nouveaux résidents n’ont pas réalisé de bilan auditif récent et s’habituent à parler plus fort ou à faire répéter. En Ehpad, cette gêne se traduit par un retrait des repas collectifs, une difficulté à suivre les consignes ou les animations, parfois des tensions avec le personnel. Démarrer un appareillage tôt permet de limiter l’isolement et de préserver l’autonomie au quotidien.

Le médecin coordonnateur a alors un rôle stratégique. En centralisant les informations médicales du résident, il peut suggérer un contrôle ORL, programmer un bilan avec un audioprothésiste et s’assurer que la prescription respecte bien le parcours 100 % Santé. Pour les familles parfois éloignées, cette coordination évite les démarches en chaîne et accélère l’accès au remboursement par l’Assurance Maladie et la mutuelle.

Remboursement en Ehpad : ce que permet le 100 % Santé auditif

Pour les personnes de 20 ans et plus, dont font partie presque tous les résidents, les aides auditives se répartissent en deux catégories. Les appareils de classe I, inclus dans le panier 100 % Santé, ont un prix plafonné à 950 € par oreille et une garantie de quatre ans. Ils sont remboursés à 100 % par l’Assurance Maladie et la complémentaire, à condition de disposer d’un contrat compatible.

Les appareils de classe II, à tarifs libres, offrent plus d’options mais dépassent souvent 1 400 € par oreille. Hors 100 % Santé, la base de remboursement est de 400 € par oreille, remboursée à 60 %, soit 240 € par l’Assurance Maladie. La mutuelle peut aller jusqu’à 1 700 € par oreille ; avec une garantie limitée à 100 % de la base, un appareil à 1 476 € ne sera remboursé qu’à hauteur de 400 €, laissant 1 076 € à payer. Pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, le prix de vente est plafonné à 800 €, ce qui sécurise davantage le budget.

Prise en charge en Ehpad : le parcours type 2026

Dès l’entrée, l’Ehpad peut prévoir un bilan auditif, la prescription puis un devis normalisé auprès de l’audioprothésiste. Validé avec la famille, il sert à activer mutuelle, Assurance Maladie, APA ou forfait autonomie, y compris pour certains frais d’entretien.