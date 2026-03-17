Arrêtez de laver vos légumes comme ça : ce détail du rinçage peut éliminer la moitié des pesticides

Vous pensez bien laver vos fruits et légumes en les rinçant vite fait ou en les laissant tremper ? Un détail validé par l’ANSES change pourtant radicalement la quantité de pesticides dans votre assiette.

Vous rentrez du marché, les mains pleines de tomates, fraises et salades, et le réflexe arrive aussitôt : un passage rapide sous le robinet ou un bain dans l’évier. Ce geste rassure, il donne le sentiment d’avoir bien nettoyé. En réalité, une partie des résidus de pesticides reste collée à la surface de vos légumes.

Ces produits phytosanitaires sont invisibles, ne changent presque pas le goût et s’accumulent jour après jour à la surface de ce que vous croquez, créant un vrai effet cocktail de micro-doses répétées. Le problème ne vient pas seulement de ce que vous achetez, mais surtout de la façon dont vous les lavez. Tout se joue dans un détail très simple.

Pourquoi vos légumes restent sales de pesticides après le lavage

À la ferme, beaucoup de traitements se déposent sur la peau ou la fine couche cireuse des végétaux. Nombre d’entre eux sont lipophiles, ils s’accrochent aux graisses et se mélangent mal à l’eau. Un jet de quelques secondes retire surtout poussières et terre visibles, sans vraiment décrocher les pesticides.

Le fameux bain dans l’évier rassure encore moins. En eau stagnante, les résidus qui se détachent de certains légumes se retrouvent en suspension, puis se redéposent sur les autres. Une étude de 2022 a montré que ce trempage passif réduit bien moins la contamination qu’un rinçage sous eau courante : la bassine répartit les polluants au lieu de les éliminer.

Le bon réflexe : frotter 30 secondes sous l’eau froide courante

La vraie arme, c’est l’action mécanique. Frotter vos fruits et légumes sous un filet d’eau froide courante, avec les mains ou une brosse, décroche physiquement les molécules accrochées à la peau. L’ANSES indique qu’un lavage mécanique rigoureux, suivi d’un essuyage, peut éliminer jusqu’à 50 % des contaminants de surface. Les pesticides systémiques, eux, restent dans la chair.

Pour être vraiment utile, ce geste doit durer au moins 30 secondes par fruit, légume ou poignée de petits fruits. L’eau doit rester froide pour préserver les vitamines hydrosolubles comme la vitamine C et éviter que la chaleur n’élargisse les pores de la peau. Eau chaude, longs trempages, savon, liquide vaisselle, javel, vinaigre ou bicarbonate ajoutent des risques, sans retirer mieux les pesticides.

Adapter le lavage aux salades, radis, fraises et autres primeurs

Les légumes à peau épaisse ou terreuse, comme pommes de terre, carottes, panais ou courges, supportent un frottement énergique. Une brosse à légumes à poils durs mais non coupants aide à déloger terre et particules incrustées sans les abîmer. Pour les tomates, courgettes, pêches ou raisins, mieux vaut masser doucement avec la main, afin de garder une peau riche en fibres et antioxydants.

Pour les vedettes du printemps que l’on mange crues et non épluchées, la vigilance monte d’un cran. Fraises, radis, jeunes pousses d’épinards et salades doivent passer sous l’eau froide juste avant consommation, dans une passoire, en remuant délicatement pendant 30 secondes. Les feuilles se rinçent une par une puis s’essorent. Ce rituel est simple, mais il réduit la part de pesticides dans l’assiette.