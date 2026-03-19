Bœuf, porc, veau, volaille : après 30 ans, ce morceau de viande blanche explose les protéines selon une diététicienne

Après 30 ans, nos muscles fondent lentement si l’on manque de protéines, préviennent les diététiciennes. Parmi le bœuf, le porc, le veau et la volaille, un morceau surprend pourtant par son avantage caché.

Bœuf, porc, veau ou volaille : quand on cherche la portion idéale de protéines, la question revient à chaque course. Entre le steak de bœuf rassurant, l’escalope de veau tendre et le filet de porc familial, difficile de trancher à l’œil nu. Pourtant, les chiffres nutritionnels réservent une surprise nette.

Au delà du goût, l’enjeu est réel pour la santé musculaire. À partir de 30 ans, on perd 3 à 5 % de masse musculaire tous les dix ans. La diététicienne américaine Lisa Valente rappelle dans le média Eating Well que « consommer suffisamment de protéines, en complément d’un entraînement musculaire, contribue à augmenter la masse musculaire et à préserver les muscles existants ».

Quelle viande a le plus de protéines : le comparatif des morceaux

Selon la table Ciqual de l’ANSES, le morceau gagnant parmi ces viandes du quotidien est le blanc de poulet cuit sans peau : environ 31 g de protéines pour seulement 3,6 g de lipides aux 100 g. Derrière, le filet de dinde affiche 29 g de protéines et 1,8 g de lipides, le rumsteck de bœuf 28 g de protéines et 5 g de lipides, le filet mignon de porc 27 g de protéines et 4 g de lipides.

Une escalope de veau tourne autour de 31 g de protéines pour 100 g, soit un niveau proche du poulet. Sur le papier, des charcuteries séchées comme la viande des Grisons montent encore plus haut, avec près de 37,4 g de protéines pour 100 g, mais elles s’accompagnent de beaucoup de sel, ce qui change l’intérêt nutritionnel.

Blanc de poulet : pourquoi ce morceau écrase les autres en protéines

Pour qui cherche beaucoup de protéines avec peu de graisses, le champion reste le blanc de poulet sans peau. Son ratio protéines-lipides est très favorable et il reste facile à trouver et abordable. Une portion de 150 g fournit déjà près de 45 g de protéines, pratique en période de perte de poids ou de travail musculaire.

Pour garder cet avantage, la cuisson compte beaucoup. La diététicienne conseille de privilégier une cuisson douce, comme le pochage, la vapeur ou la grillade sans ajout de graisse, afin de préserver la structure des protéines. En alternant ces méthodes et en jouant sur les marinades, les épices et les accompagnements, on obtient un plat riche en protéines qui ne lasse pas.

Viande riche en protéines : quantités, alternatives et équilibre

Les repères restent importants. L’ANSES recommande de ne pas dépasser environ 500 g par semaine de viande de bœuf, porc, veau ou agneau, hors volaille, et d’alterner avec poisson, œufs et légumineuses. Un dîner à base de haricots blancs cannellini peut déjà apporter autour de 24 g de protéines et 12 g de fibres, soit près de 40 % des besoins quotidiens.

Pour garder un bon équilibre, la diététicienne-nutritionniste Meaghan Ormsby, interrogée par le média Very Well, rappelle que « les pains protéinés les plus sains sont ceux qui augmentent l’apport protéiné sans diminuer la quantité d’autres micro-nutriments bénéfiques pour la santé ». Le même raisonnement vaut pour la viande : mieux vaut limiter les charcuteries très salées et surveiller le sodium.