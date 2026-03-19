Cancer de la peau : cette petite zone du visage que presque tous les Français oublient de protéger chaque été

Nez, front, épaules sont bien tartinés de crème solaire, mais vos oreilles, elles, rougissent en silence. Cette petite zone fragile concentre pourtant un risque élevé de cancer de la peau des oreilles.

Vous avez pris le temps d’étaler votre crème solaire sur le nez, le front, les épaules. La journée s’est bien passée, jusqu’au moment de la douche où une zone minuscule de votre visage brûle au moindre contact. Rouge, tendue, presque en feu.

Ce scénario colle à la réalité de milliers de Français au retour d’une promenade ou d’une journée de plage. Les spécialistes voient régulièrement arriver des lésions sur cette petite partie du visage, à la fois oubliée et très exposée au soleil. Derrière ces coups de soleil répétés se cachent des risques bien plus sérieux pour les oreilles et leurs lobes.

Cancer de la peau : pourquoi vos oreilles sont en première ligne

Quand on se regarde dans le miroir, on se concentre sur la zone T, les joues, parfois le cou. Les côtés de la tête passent souvent au second plan, alors que les oreilles reçoivent les rayons sous tous les angles. Cheveux lâchés, casquette ou lunettes donnent une fausse impression de sécurité. Le duo cancer de la peau oreilles reste pourtant largement sous-estimé.

La peau du pavillon est très fine, avec très peu de graisse en dessous pour amortir les ultraviolets. Le relief de l’hélix, ce bord supérieur de l’oreille, agit comme une petite terrasse qui capte les rayons quand le soleil est au zénith. À cela s’ajoute la réverbération du sable, de l’eau ou du béton. Dans un contexte où le cancer de la peau touche entre 141 200 et 243 500 personnes par an en France, et où près de 80 % des cas sont liés aux UV, cette exposition répétée n’est pas anodine.

Carcinomes de l’oreille, mélanomes : des signes à repérer tôt

Les carcinomes sont les cancers cutanés les plus fréquents. Le carcinome basocellulaire se manifeste souvent par une petite perle translucide ou une tache rosée qui ne guérit pas. Le carcinome spinocellulaire, lui, prend volontiers la forme d’une bosse ferme rouge, d’une croûte épaisse ou d’une plaie qui ne cicatrise pas. Ces tumeurs aiment les zones très exposées : visage, cuir chevelu, cou, mais aussi oreilles. Le mélanome, plus rare mais plus grave, peut apparaître sous forme de tache pigmentée qui change rapidement d’aspect.

Sur l’oreille, ces lésions restent parfois cachées derrière les cheveux, les branches de lunettes ou des écouteurs. Beaucoup de patients consultent tard, pour une croûte qui revient toujours au même endroit, ou une petite plaie présente depuis plus de trois semaines. Or la chirurgie sur le cartilage auriculaire est délicate : retirer une tumeur impose parfois d’enlever un morceau d’oreille puis de reconstruire avec des greffes ou des lambeaux. La prévention reste de loin la meilleure arme.

Protéger ses oreilles du soleil : les gestes simples qui changent tout

En pratique, il suffit d’intégrer systématiquement les oreilles à la routine solaire. Choisir une protection large spectre, idéalement SPF 50, puis prolonger l’application jusqu’au pavillon entier : bord supérieur, face externe, lobe dessus et dessous, et surtout l’arrière de l’oreille et le petit creux derrière le lobe. Les sticks solaires sont très pratiques pour cette zone précise, sans graisser les cheveux ni approcher le conduit auditif. Ce film protecteur doit être renouvelé environ toutes les deux heures et après chaque baignade.

Un chapeau à larges bords protège bien mieux les oreilles qu’une simple casquette. Pour les enfants, les peaux très claires ou les personnes ayant déjà eu un cancer cutané, ce duo chapeau plus crème n’est pas un détail. Dernier réflexe à installer : un petit tour d’horizon devant le miroir, avec un second miroir ou l’aide d’un proche, pour surveiller régulièrement pavillon, arrière et lobes. Une fois ce geste ancré, on ne sort plus au soleil sans avoir pensé à ses oreilles.