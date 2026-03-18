Ce légume d'hiver que vous snobez au marché surpasse lait et orange en calcium et vitamine C naturelle

Sur les étals d’hiver en France, un chou frisé discret dépasse lait et orange en calcium et vitamine C. Encore faut-il savoir le choisir et l’apprêter pour en profiter pleinement.

Sur les étals d’hiver, il passe souvent inaperçu, coincé entre les poireaux et les pommes de terre. De grandes feuilles frisées, un air un peu rustique… et une réputation de légume coriace qui en refroidit plus d’un. Pourtant, derrière ce simple bouquet de feuilles se cache un concentré de nutriments que l’on associe d’ordinaire au verre de lait du matin ou au jus d’orange pressé.

Ce discret champion, c’est le chou kale, aussi appelé chou frisé. Longtemps boudé, il est aujourd’hui classé parmi les superaliments pour une raison très simple : il apporte plus de calcium que le lait et plus de vitamine C qu’une orange à poids égal. Encore faut-il savoir le traiter avec douceur pour profiter de tout ce qu’il a dans le ventre. Tout se joue dans la façon de le choisir et de le préparer.

Chou kale : le chou frisé d’hiver qui surclasse lait et orange

Le chou kale fait partie de la famille des crucifères, comme le brocoli ou le chou-fleur. Il pousse très bien sous nos latitudes et se vend de l’automne au début du printemps, souvent en bottes. Peu calorique, très riche en fibres, en vitamine K, en provitamine A et en minéraux, il a tout du légume d’hiver malin, rassasiant sans être lourd.

Côté chiffres, pour 100 g de chou kale cru, on trouve environ 150 mg de calcium, quand 100 ml de lait entier en apportent autour de 120 mg. Pour la vitamine C, le kale tourne autour de 90 à 120 mg pour 100 g, contre 50 à un peu plus de 50 mg pour 100 g d’orange. Autre détail qui change tout : le calcium du kale serait mieux utilisé par l’organisme que celui du lait, avec une part absorbée plus élevée. En pratique, une belle poignée de feuilles suffit déjà à couvrir largement les besoins quotidiens en vitamine C tout en aidant au maintien du capital osseux.

Bien choisir et préparer le chou kale sans en gâcher les bienfaits

Au marché, on repère un bon chou kale à la couleur vert profond de ses feuilles, fermes, sans taches jaunes ni bord desséché. De retour à la maison, premier geste : laver soigneusement, car les frisures retiennent la terre, puis retirer la côte centrale, épaisse et fibreuse. Reste la partie tendre de la feuille, celle qui mérite de finir dans l’assiette.

Pour le manger cru sans subir l’amertume, l’astuce des chefs est de détailler les feuilles en lanières très fines puis de les masser une à deux minutes avec un peu de sel, d’huile d’olive et de jus de citron. Ce massage ramollit les fibres, adoucit le goût et rend la salade beaucoup plus agréable, tout en gardant intacte la vitamine C, très fragile à la chaleur. On obtient alors une base croquante mais fondante, parfaite avec quelques copeaux de fromage ou des graines.

Idées toutes simples pour ajouter du chou kale à vos plats

Si vous préférez le cuit, une cuisson courte reste la meilleure alliée des nutriments : quelques minutes à la vapeur ou un blanchiment éclair dans l’eau bouillante avant de l’ajouter dans un potage de légumes ou une soupe de pommes de terre suffisent. Le kale finit de cuire en douceur et renforce la teneur en calcium et en fibres du plat, sans perdre toutes ses réserves de vitamine C.

Pour varier, vous pouvez en faire des chips au four, avec un simple filet d’huile et un peu de sel, à température modérée, ou glisser une petite poignée de feuilles crues dans un smoothie vert avec pomme et agrume. Chacun trouve alors sa façon d’en manger un peu plus, sans renoncer au lait ni aux oranges, mais en les complétant intelligemment. Les intestins sensibles ou les personnes sous traitement anticoagulant ont intérêt à y aller progressivement et à privilégier les portions modestes, surtout au début.