Gluten : avant de bannir le pain et les pâtes, ce choix alimentaire peut vous priver d’un bilan médical fiable

Entre promesse de ventre plat et business mondial à 18 milliards, arrêter le gluten séduit même sans diagnostic. Mais que se passe‑t‑il vraiment dans vos assiettes ?

Refuser la baguette croustillante, les pâtes du soir ou le croissant du week-end est devenu pour beaucoup un test de printemps. En quelques jours, les emballages sont passés au crible, le rayon spécial au supermarché exploré, et l’on espère un ventre plus plat ou une énergie retrouvée. Le geste paraît simple : enlever le gluten et attendre le résultat.

Ce choix arrive aussi dans un contexte où le marché des aliments sans gluten pèse déjà 8,88 milliards de dollars en 2026, soit environ 8,2 milliards d’euros, et vise 18,67 milliards de dollars (près de 17,2 milliards d’euros) en 2034. En France, ce secteur représente environ 0,17 milliard de dollars, autour de 0,16 milliard d’euros. Derrière une décision personnelle se cache donc aussi une énorme industrie, ce qui mérite quelques questions.

Arrêter le gluten sans être intolérant : ce qui change vraiment

Couper le régime sans gluten, ce n’est pas seulement dire non à la pizza ou aux croissants. Le gluten se trouve aussi dans certaines sauces, bouillons, charcuteries bon marché ou mélanges d’épices. En les excluant, on diminue souvent le grignotage, les sandwichs avalés à toute vitesse, une partie du fast-food et parfois la bière. L’assiette devient plus simple, plus « faite maison », et déjà plus légère.

Autre réflexe fréquent : se tourner vers les pains, biscuits et pâtes étiquetés sans gluten. Ces produits restent souvent chers et fabriqués avec des amidons raffinés (riz, fécule de pomme de terre) enrichis en graisses et sucres pour retrouver la texture du blé. Les produits de boulangerie représentent près de la moitié des ventes mondiales sans gluten, les snacks un quart. L’image saine ne rime donc pas toujours avec meilleure qualité nutritionnelle.

Régime sans gluten et santé : quand est-ce vraiment utile ?

Beaucoup ressentent un ventre plus plat après ce changement. Pourtant, le blé apporte aussi des sucres fermentescibles, les FODMAP, qui peuvent gonfler l’intestin sensible. En diminuant pains blancs, pizzas, plats riches et produits ultra-transformés, on réduit ces sucres, la taille des portions et on mange plus calmement. L’amélioration vient souvent de cet ensemble, parfois renforcé par l’effet placebo, plus que du gluten seul.

Il existe des cas où l’éviction est non négociable : maladie cœliaque, allergie au blé, ou sensibilité au gluten non cœliaque diagnostiquée. Pour confirmer une maladie cœliaque, les examens demandent que le patient consomme encore du gluten. L’enlever avant bilan peut donc fausser les tests et retarder un diagnostic important, ce qui rend la démarche médicale prioritaire en cas de symptômes marqués et persistants.

Avant de bannir le gluten : les bons réflexes à adopter

Chez une personne sans pathologie connue, une exclusion totale peut faire chuter l’apport en fibres, car le blé complet ou les pâtes semi-complètes en apportaient beaucoup. Le transit peut ralentir, le microbiote intestinal se trouver moins nourri, et les apports en vitamines B, fer ou magnésium se réduire si l’on remplace tout par des produits très raffinés. À cela s’ajoutent la charge mentale au restaurant, les repas compliqués chez les proches et parfois une relation plus anxieuse à la nourriture.

Une approche plus souple consiste à garder le gluten en améliorant la qualité : pain au levain de tradition, portions raisonnables de céréales complètes, utilisation de sarrasin ou de quinoa, assiettes riches en légumes et en légumineuses si elles sont bien tolérées. Tenir un petit journal alimentaire aide à repérer ce qui déclenche vraiment les gênes. Et si les troubles durent, un échange avec un médecin ou un diététicien permet d’ajuster sans multiplier les interdits inutiles.