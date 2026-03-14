Je ne lavais jamais mes vêtements de friperie avant de les porter : ce que cachent les fibres peut vraiment vous écœurer

Adeptes de friperies, vous pensez que vos trouvailles sont prêtes à porter dès la sortie de la boutique ? Le récit de cette modeuse pourrait bien vous faire changer d’avis.

Dans les rayons serrés d’une friperie, trouver un blazer parfait ou une robe en soie à petit prix procure une vraie montée d’adrénaline. Beaucoup de clientes enfilent leur trouvaille dès la sortie de la boutique, sans passer par la case machine. L’aspect impeccable du tissu, sans tache ni odeur suspecte, rassure et donne l’illusion d’un vêtement prêt à porter.

Une jeune femme, adepte de seconde main, a pourtant eu un choc en découvrant ce qui se cache vraiment dans les fibres de ces pièces non lavées. Entre sueur séchée, bactéries tenaces et produits chimiques inconnus, son enthousiasme s’est transformé en véritable dégoût. Ce qui lui est arrivé peut concerner n’importe qui aimant chiner.

Vêtements de friperie : quand l’apparence propre trompe complètement

En boutique, les vêtements d’occasion sont souvent défroissés à la vapeur, remis sur cintre, parfois soigneusement repassés. Le tombé est net, les couleurs ravivées, ce qui donne une impression de fraîcheur alors que défroisser n’est pas nettoyer. La vapeur remet le tissu en forme mais ne retire ni la crasse incrustée, ni les germes logés au cœur des mailles.

L’odeur rassure aussi à tort. Entre parfum d’ambiance, désodorisants textiles et sprays désinfectants, les effluves de renfermé ou de transpiration sont masqués. Or l’absence de mauvaise odeur ne signifie absolument pas l’absence de saleté : bactéries, particules de pollution ou résidus de produits restent souvent inodores. Faire confiance à son nez suffit rarement pour juger un vêtement vraiment sain.

Ce que cachent vraiment les vêtements de seconde main non lavés

Un chemisier en coton ou un jean vintage ont déjà épousé un autre corps, parfois porté plusieurs fois avant d’être donnés. Les fibres fonctionnent comme des éponges qui retiennent transpiration séchée, sébum et milliers de peaux mortes. S’ajoute tout le parcours en magasin : essayages répétés, maquillage au niveau du col, traces de parfum, contacts successifs avec d’autres peaux.

Les textiles offrent aussi un refuge idéal à de nombreux micro-organismes. Certains pathogènes peuvent persister plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans des sacs de collecte mal ventilés, et des études montrent que des bactéries survivent jusqu’à 90 jours sur du coton et 200 jours sur du polyester. Des champignons responsables de mycoses adorent les zones chaudes du vêtement, comme les aisselles ou l’entrejambe, tandis que les acariens de la gale restent vivants 24 à 48 heures sur un manteau épais. Poux, œufs de mites ou punaises peuvent, eux, voyager discrètement d’un dressing à l’autre.

Comment laver ses vêtements de friperie pour les porter sans risque

La règle d’or est simple : tout vêtement de friperie qui entre à la maison part directement au lavage, jamais dans l’armoire ni sur la peau. Pour le coton, le lin, le jean ou la plupart des synthétiques, un cycle à 60 °C avec lessive suffit à éliminer bactéries et acariens. Pour les pièces fragiles (laine, soie, vintage délicat), il est possible d’utiliser un cycle doux avec désinfectant pour linge, ou de placer le vêtement dans un sac hermétique au congélateur pendant 48 à 72 heures afin de tuer parasites et œufs sans abîmer la fibre.

Quelques gestes complètent ce protocole sans recourir à une chimie lourde :

Verser un verre de vinaigre blanc dans le bac d’adoucissant pour désinfecter et neutraliser les odeurs.

dans le bac d’adoucissant pour désinfecter et neutraliser les odeurs. Saupoudrer de bicarbonate de soude l’intérieur d’un vêtement très odorant, laisser poser toute la nuit puis laver.

Sécher, si possible, au sèche-linge chaud ou passer un coup de vapeur très chaude, ce qui achève de mettre KO la plupart des indésirables.