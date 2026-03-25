On le fait tous sans y penser : cette habitude aux toilettes abîme silencieusement vos reins et vos intestins

Se retenir d’aller aux toilettes, au travail comme à l’école, semble anodin mais met silencieusement vessie, reins et intestins sous pression. Jusqu’où ce réflexe banal peut-il fragiliser votre santé au quotidien ?

En réunion, dans les embouteillages, au cinéma, à l’école : presque tout le monde s’est déjà retenu d’aller aux toilettes, en se disant que ce n’était pas grave d’attendre un peu. Ce petit compromis avec son corps fait partie du quotidien, au point que beaucoup n’y pensent même plus.

Sauf que se retenir d’uriner ou de retenir ses selles à répétition n’est pas un geste neutre pour la santé. Vessie, reins, intestins et plancher pelvien travaillent en coulisses pour évacuer ce dont le corps n’a plus besoin. Quand l’envie d’aller aux toilettes est systématiquement repoussée, ces organes finissent par encaisser les frais.

Se retenir d’aller aux toilettes : un message que la vessie et les intestins envoient au cerveau

La vessie fonctionne comme un petit réservoir : au fil des heures, elle se remplit et des capteurs nerveux préviennent le cerveau que la pression augmente. Autour de 300 à 500 ml, le message se fait plus pressant. En temps normal, on urine environ 5 à 7 fois par jour, ce qui permet de vider régulièrement ce réservoir.

Les intestins suivent la même logique. Quand les selles arrivent dans le rectum, des signaux d’inconfort, de pesanteur ou de crampes rappellent qu’il est l’heure d’aller aux toilettes. Si l’on serre les muscles du périnée pour tout retenir, le cerveau finit par s’habituer à cette consigne et l’alerte devient moins nette.

Vessie, reins, intestins : les vrais dangers de la rétention répétée

À force de se retenir, la vessie se distend et ses parois deviennent moins sensibles : on parle de « paresse vésicale« . Le muscle se contracte moins bien, la vidange reste incomplète et l’urine stagne. Ce terrain plaît aux bactéries, avec à la clé des infections urinaires, des brûlures en urinant, parfois des cystites à répétition. Une femme sur deux en connaîtra au moins une au cours de sa vie.

Quand cette situation dure, la pression dans la vessie peut remonter vers les uretères et les reins. Le risque de calculs rénaux, d’infection haute comme une pyélonéphrite, voire d’atteinte rénale apparaît alors. Du côté des selles, les retenir rend leur texture plus dure et sèche, ce qui favorise la constipation, les hémorroïdes, les fissures anales et, plus rarement, un fécalome très douloureux.

Tabous, école, travail : changer ses habitudes pour protéger son corps

Malgré ces risques, beaucoup d’adultes et d’enfants se retiennent par peur de déranger, par manque de temps ou parce que les toilettes semblent trop sales. À l’école, des enquêtes montrent qu’environ huit enfants sur dix évitent d’y aller, plus de la moitié n’osant pas demander la permission. Dans le monde du travail, la culture de la performance pousse aussi à sacrifier les pauses.

Changer ce rapport aux toilettes passe par de petits gestes : accepter de s’absenter quelques minutes, proposer régulièrement aux enfants d’y aller sans les forcer, garder une bonne hydratation et adopter une position détendue sur la cuvette. Des envies douloureuses, des brûlures, du sang dans les urines ou les selles, une fièvre associée ou une constipation qui dure imposent en revanche de consulter un professionnel de santé.