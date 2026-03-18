Printemps : avant de ressortir courir, suivez cette méthode des sportifs avisés pour éviter les blessures qui guettent

Au sortir de l'hiver, beaucoup de coureurs rêvent de reprendre la course à pied dès les premiers rayons de printemps. Comment relancer la machine sans finir avec genoux douloureux et mollets en feu ?

Les beaux jours reviennent, la lumière s’étire et l’envie de ressortir courir se réveille brusquement. Après un hiver souvent plus sédentaire, on rêve de retrouver les joues rosies, le souffle qui s’accélère, la sensation d’avoir bien bougé. Entre cette envie et ce que le corps accepte pourtant, l’écart peut être grand.

Beaucoup repartent comme avant, même allure, même distance, parfois même chaussures usées. Les premières sorties passent, puis arrivent les genoux qui grincent, le talon qui tire, les mollets durs, la fatigue qui ne disparaît plus. Certains coureurs choisissent au contraire une reprise plus maligne : lente, progressive, presque frustrante au début, mais taillée pour durer.

Printemps et reprise de la course : pourquoi votre corps a besoin de douceur

Le printemps donne envie de repartir sur les chemins, pourtant votre organisme sort tout juste du mode veille. Tendons, articulations et muscles ont perdu une partie de leur tolérance aux chocs pendant l’hiver. Pendant que l’envie grimpe en flèche, le corps, lui, doit redémarrer comme après une longue nuit, avec des gestes calmes et progressifs.

L’idée répandue selon laquelle il faudrait finir rouge écarlate à chaque séance pour que ce soit utile fait beaucoup de dégâts. Les efforts trop intenses épuisent, augmentent le stress et coupent vite l’envie. Les sportifs avisés misent plutôt sur une intensité modérée, proche de la fameuse Zone 2 : on sent l’effort, mais on peut encore parler.

Méthode des sportifs avisés : le fractionné doux 1 minute de course, 1 minute de marche

Pour reprendre la course au printemps sans se blesser, une règle simple suffit : une minute de course, une minute de marche. Après 5 à 10 minutes de marche rapide et de mobilisation des chevilles, alternez 1 minute de course et 1 minute de marche active, dix fois. Terminez par un retour au calme en marchant : la sortie tient en 20 minutes.

Si cette alternance vous semble trop exigeante, commencez par 30 secondes de course et 1 minute 30 de marche, quitte à raccourcir un peu la séance. Si au contraire c’est facile, gardez le même format une à deux semaines avant d’ajouter quelques secondes de course. Ce tempo fractionné laisse aux tendons le temps de récupérer entre deux impacts et limite la montée du cortisol liée aux séances à bloc.

Marche rapide, signaux d’alerte et routine anti-blessures au printemps

Autre alliée précieuse pour retrouver la forme en douceur : la marche rapide. Trente minutes à allure soutenue, cinq ou six fois par semaine, entretiennent le cœur, aident à utiliser les graisses comme carburant et apaisent le système nerveux, sans malmener les articulations. Vous pouvez combiner deux ou trois séances de fractionné 1 minute / 1 minute avec des jours de marche rapide en Zone 2, où l’on peut parler sans être essoufflé.

Pour rester du côté des coureurs épargnés par les blessures, quelques réflexes comptent beaucoup. Un échauffement, même court, doit devenir automatique, tout comme une hydratation régulière : un demi-litre d’eau réparti avant et après la sortie suffit au début du printemps. Ajoutez des chaussures pas trop usées, une tenue adaptée au frais du matin et cette règle simple : une douleur qui augmente pendant la course ou persiste plus de deux jours impose un vrai repos.