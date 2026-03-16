Rappel conso : baguettes, pavés, brioches et pains de mie servis en cantine présentent un risque d’étouffement

Un rappel massif vise des baguettes, pavés, brioches et pains de mie servis chaque jour en restauration collective. Pourquoi ces pains Touflet Boulanger pourraient-ils mettre certains convives en danger ?

Du petit-déjeuner au sandwich de midi, en passant par le pain posé sur la table du dîner, baguettes, pavés, brioches et pains de mie rythment les repas du quotidien. Dans les cantines scolaires ou les restaurants d’entreprise, ces produits sont souvent servis en grande quantité, parfois à des publics fragiles. Une alerte de sécurité alimentaire vient toutefois rappeler que ce geste banal n’est pas anodin.

Un vaste rappel vise actuellement une soixantaine de références de pains de la marque Touflet Boulanger, distribués en restauration collective dans les Hauts-de-France. Baguettes, pavés, pains spéciaux, pains de mie tranchés et même pains pour hamburger sont potentiellement concernés, pour seulement deux jours de livraison. Voici les informations essentielles à connaître.

Rappel de baguettes, pavés, brioches, pains de mie : ne consommez pas ces produits

Selon les informations publiées sur la plateforme officielle Rappel Conso et relayées mi-mars 2026, des corps étrangers ont été détectés dans des pains fabriqués par Touflet Boulanger. Le rappel vise des produits livrés en restauration collective dans les Hauts-de-France entre le 09/03/2026 et le 10/03/2026 : baguettes de 250 à 270 g, pains de 400 g, petits pains individuels, pavés, pointes, boules, pains Label Rouge ou bio, pains complets et aux céréales, mais aussi de nombreux pains de mie et pains tranchés utilisés pour les sandwiches et toasts. Tous sont conditionnés en sacs kraft de regroupement ou en bannettes plastiques.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Touflet Boulanger (baguettes, pavés, brioches, pains de mie, pains spéciaux pour collectivités) 🔢 GTIN & Lots : Non précisés sur l’affichage consommateur ; pains livrés en sacs de regroupement kraft et en bannettes plastiques sans code-barres individuel 📅 DLC / Durabilité : Pains livrés et commercialisés les 09/03/2026 et 10/03/2026 en restauration collective des Hauts-de-France ; se référer à la date limite portée sur l’étiquette de regroupement 🛒 Distributeurs : Restauration collective des Hauts-de-France (cantines scolaires, établissements de santé, restaurants d’entreprise, autres collectivités) Fin de la procédure : Non communiquée à ce jour ; à vérifier sur le site officiel rappel.conso.gouv.fr

Quels sont les risques de santé ?

La présence de corps étrangers dans un pain peut correspondre à des fragments durs coincés dans la mie ou la croûte. En cas d’ingestion, ces éléments peuvent provoquer une fausse route et un risque d’étouffement, en particulier chez les jeunes enfants, les personnes âgées ou les patients déjà fragilisés servis en collectivités.

Au-delà de l’étouffement, avaler un morceau très dur peut aussi blesser la bouche, casser une dent ou léser l’œsophage et le tube digestif. Toute douleur brutale à la gorge, toux persistante, gêne à avaler ou difficulté respiratoire après avoir mangé l’un de ces pains doit conduire à contacter en urgence un médecin, le SAMU au 15 ou le 112.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

La consigne des autorités est claire : ne plus consommer ni servir ces pains Touflet Boulanger. Les stocks encore présents dans les cuisines collectives doivent être isolés puis retirés du service, en suivant la procédure de rappel indiquée sur Rappel Conso. Pour connaître les modalités de retour ou d’indemnisation, les gestionnaires d’établissements et les familles peuvent se rapprocher du fournisseur ou appeler le service consommateur Touflet Boulanger au 06 60 57 35 66.