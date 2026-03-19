Rappel conso : ce blanc de poulet pour les sandwichs vendu chez Lidl pourrait provoquer une salmonellose

Un rappel blanc de poulet Saint Alby vient d’être lancé après la vente de barquettes dans plusieurs magasins Lidl. Derrière cette alerte discrète se cache un risque sanitaire à ne pas négliger.

Tranches de poulet pour le sandwich du midi, salade composée du soir ou casse-croûte des enfants : le blanc de poulet industriel s’est imposé dans de nombreux frigos. Facile à utiliser, peu cher et déjà cuit, il donne l’impression d’un repas rapide et sans risque.

Un rappel blanc de poulet Saint Alby vient pourtant d’être lancé sur le site officiel RappelConso. En cause : un risque de salmonellose sur des barquettes vendues chez Lidl dans une large partie du sud et de l’ouest de la France. Vérification urgente dans le réfrigérateur.

Rappel blanc de poulet Saint Alby vendu chez Lidl : les produits concernés

La procédure de rappel a été publiée le 18 mars 2026. Elle vise du blanc de poulet Saint Alby 100% filet cuit supérieur doré au four 4 tranches, en barquette de 160 g, DLC 12/04/2026, à conserver au réfrigérateur (marque de salubrité FR 29.097.020 CE). Ces barquettes ont été commercialisées du 13/03/2026 au 17/03/2026 dans certains magasins Lidl de plusieurs départements, notamment en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Saint Alby – 100% filet cuit supérieur doré au four 4 tranches (barquette 160 g) 🔢 GTIN & Lots : GTIN : 4056489513261 – Lots : tous les lots commençant par 2611316 📅 DLC / Durabilité : Date limite de consommation : 12/04/2026 🛒 Distributeurs : Certains supermarchés Lidl des départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Drôme (26), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Hérault (34), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vaucluse (84), Haute-Vienne (87). Liste détaillée : PDF joint sur la fiche RappelConso. Fin de la procédure : mercredi 1 avril 2026

Quels sont les risques de santé ?

Les analyses ont mis en évidence la présence possible de bactéries du genre Salmonella. Elles provoquent une toxi-infection alimentaire : diarrhée ou vomissements soudains, fièvre, maux de tête, généralement entre 6 et 72 heures après ingestion du produit contaminé. La plupart du temps, ces symptômes restent bénins mais très gênants au quotidien.

Chez les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes au système immunitaire fragile, la salmonellose peut devenir plus sévère, avec risque de déshydratation ou de complications nécessitant une hospitalisation. Toute personne ayant mangé ce blanc de poulet et présentant ces signes doit consulter rapidement un médecin en signalant le produit rappelé.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les barquettes concernées ne doivent plus être consommées, même si l’odeur et l’aspect paraissent normaux. Il est recommandé de rapporter ce blanc de poulet Saint Alby au magasin Lidl où il a été acheté afin d’obtenir un remboursement. La preuve d’achat n’est généralement pas exigée dans le cadre de ce type de rappel.

Pour toute question, le service consommateurs Lidl est joignable au 0080054355435. En cas de diarrhées, vomissements, fièvre ou maux de tête dans les 7 jours suivant la consommation, une consultation médicale s’impose. En l’absence de symptômes après ce délai, il n’est en principe pas nécessaire de consulter, mais mieux vaut éviter toute consommation de barquette encore présente au réfrigérateur.