Rappel conso : ce blanc de poulet vendu chez Lidl en France contaminé à la salmonelle, vérifiez votre frigo

Un blanc de poulet Saint Alby vendu chez Lidl dans plus de 30 départements fait l’objet d’un rappel pour risque de salmonelle. Avant le prochain sandwich, mieux vaut vérifier son frigo.

Tranches de blanc de poulet dans un sandwich ou une salade : ce produit de volaille fait partie des basiques du frigo. Il garnit aussi les lunch box des enfants et les repas rapides du soir, souvent sans que l’on vérifie l’étiquette.

Un rappel vise un blanc de poulet vendu chez Lidl dans de nombreux départements. Le site RappelConso signale la présence de salmonelle dans un produit de la marque Saint Alby, conditionné en 4 tranches.

Rappel Saint Alby : un blanc de poulet Lidl contaminé

Publié sur RappelConso le 18 mars 2026, ce rappel concerne le blanc de poulet Saint Alby 100% filet cuit supérieur doré au four 4 tranches. Cette barquette de 160 g doit être conservée au réfrigérateur et porte une date limite de consommation au 12 avril 2026.

Sont visés tous les lots dont le numéro commence par 2611316, associés au code-barres 4056489513261 et à la marque de salubrité FR 29.097.020 CE. Le produit a été vendu du 13 au 17 mars 2026 dans des supermarchés Lidl de plus de trente départements du Sud et de l’Ouest.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Saint Alby – 100% filet cuit supérieur doré au four 4 tranches 🔢 GTIN & Lots : GTIN 4056489513261 – tous les numéros de lot commençant par 2611316 📅 DLC / Durabilité : 12/04/2026 🛒 Distributeurs : Certains supermarchés Lidl situés dans les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Drôme (26), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Hérault (34), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vaucluse (84), Haute-Vienne (87). Liste détaillée des magasins en pièce jointe sur la fiche RappelConso. Fin de la procédure : en cours

Quels sont les risques pour la santé ?

La bactérie Salmonella provoque la salmonellose, une intoxication alimentaire. Après ingestion d’un produit contaminé, les symptômes surviennent entre 6 et 72 heures : diarrhée, douleurs abdominales, fièvre, parfois nausées ou vomissements. La maladie guérit le plus souvent en quelques jours.

Les plus vulnérables sont les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes fragiles. Chez elles, une consultation rapide est recommandée si la fièvre est élevée ou si les diarrhées très liquides durent plus de deux jours.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Si ce blanc de poulet correspond à celui de votre frigo, il ne faut plus le consommer. Isolez la barquette et vérifiez code-barres, numéro de lot et DLC. Le produit peut être rapporté dans le magasin Lidl concerné pour un remboursement, même entamé.

Si le retour est impossible, il est recommandé de jeter le produit dans un sac bien fermé. En cas de consommation suivie de fièvre, diarrhée ou douleurs abdominales dans les jours suivants, un avis médical est conseillé en précisant la consommation de ce blanc de poulet rappelé.