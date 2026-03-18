Rappel conso : ce fruit vendu en vrac chez Carrefour partout en France ne doit plus être consommé, trop de pesticides

Un fruit star des petits-déjeuners vient d’être rattrapé par un rappel massif dans une grande enseigne. Dates clés, risques sanitaires et gestes à adopter pourraient vous concerner.

Dans les bols de yaourt du matin, dans les salades de fruits d’hiver ou les jus maison, la grenade s’est installée comme un réflexe pour ajouter couleur et antioxydants. Son achat en vrac, au rayon fruits de Carrefour, séduit d’autant plus qu’il permet de choisir précisément ses fruits.

Une alerte de rappel produit vient cependant de viser des grenades vendues en vrac dans l’enseigne, en raison d’un excès de pesticides sur des fruits origine Turquie de marque ANI. De nombreux paniers pourraient donc être concernés. Place aux vérifications.

Rappel ANI Grenade Hicaz Carrefour : un fruit en vrac retiré des rayons

Selon la fiche publiée sur le site officiel Rappel Conso, un rappel national touche des grenades Hicaz origine Turquie de marque ANI, distribuées par NUEVA VISTA. Ces fruits étaient proposés en vrac, issus de colis de 3,8 kg, dans les magasins Carrefour de France entière, au rayon libre-service.

Toutes les grenades correspondant à cette référence et achetées entre le 26 janvier 2026 et le 9 février 2026 sont concernées. Les analyses ont révélé une teneur en prochloraz, un fongicide, supérieure aux limites autorisées, ce qui a déclenché la procédure de rappel.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : ANI – Grenade Hicaz origine Turquie, calibre 6/7/8/10 (colis vrac 3,8 kg), distribuée par NUEVA VISTA, vendue en vrac au poids chez Carrefour. 🔢 GTIN & Lots : GTIN : non communiqué (vente en vrac). Lots : tous les lots « Grenade Hicaz ANI Turquie calibre 6/7/8/10 » en colis vrac 3,8 kg, commercialisés du 26/01/2026 au 09/02/2026 chez Carrefour (France entière). 📅 DLC / Durabilité : Pas de DLC individuelle (fruit frais vendu en vrac). Période de commercialisation concernée : du 26 janvier 2026 au 9 février 2026. 🛒 Distributeurs : CARREFOUR – tous magasins – France entière (rayon libre-service, grenades vendues en vrac, colis 3,8 kg). Fin de la procédure : 31 mars 2026 (mardi 31/03/2026)

Quels sont les risques de santé ?

Le prochloraz est un fongicide, c’est‑à‑dire un pesticide utilisé pour lutter contre certains champignons qui abîment les cultures. Ce produit est surveillé car il est suspecté d’agir comme perturbateur endocrinien : il pourrait dérégler le système hormonal, avec des effets possibles sur la fertilité et le développement du fœtus.

Il est aussi soupçonné d’être toxique pour le foie en cas d’expositions répétées. Pour une consommation isolée de grenade, aucun symptôme typique immédiat n’est attendu, mais le principe de précaution s’applique. Ces fruits sont particulièrement déconseillés aux femmes enceintes, aux jeunes enfants et aux personnes fragiles.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les personnes ayant acheté des grenades en vrac chez Carrefour entre le 26 janvier et le 9 février 2026 doivent cesser toute consommation, même si le fruit paraît sain. Il est recommandé de ne pas utiliser le jus ni les graines déjà extraites, et de détruire les fruits restants ou de les rapporter en magasin.

Un remboursement est prévu jusqu’au 31 mars 2026, de préférence avec une preuve d’achat si elle est encore disponible. En cas de consommation, surtout pour une femme enceinte ou une personne vulnérable, un avis auprès d’un professionnel de santé peut être utile. Pour toute question pratique, le service client Carrefour ou la plateforme publique SignalConso restent des interlocuteurs dédiés.