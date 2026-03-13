Rappel conso : ce jambon pour les sandwichs vendu chez Carrefour, E.Leclerc et Intermarché présente risque de Listeria
Sandwich des enfants, croque-monsieur du soir : vos tranches de jambon ne sont peut-être plus si anodines. Une nouvelle alerte Rappel jambon Aoste Aostinos Listeria vise plusieurs lots vendus en grande surface.
Dans de nombreux réfrigérateurs, une barquette de jambon blanc attend le prochain sandwich, croque-monsieur ou repas du soir. Avant de l’utiliser pour le goûter des enfants, mieux vaut vérifier l’étiquette : une nouvelle alerte de Rappel Conso cible plusieurs jambons Aoste, Aostinos et Carrefour le marché potentiellement contaminés par la bactérie Listeria.
Cette contamination possible touche des produits de charcuterie très courants, vendus entre la mi-février et le 13 mars 2026 dans de nombreuses grandes surfaces partout en France. Elle survient quelques jours après un premier rappel de jambon Aoste début mars et alors que les autorités sanitaires signalent déjà plusieurs décès et hospitalisations liés à la listériose. Voici les produits à repérer.
Rappel jambon Aoste Aostinos Listeria : nouvelle alerte Rappel Conso
Publié le 13 mars 2026 sur le site officiel RappelConso.gouv.fr, ce rappel vise d’abord des barquettes de jambon cuit au torchon et de jambon supérieur de la marque Aoste et de sa gamme Aostinos, ainsi que des jambons Carrefour le marché Filière qualité et des tranches vendues en magasins d’usine sous marque neutre. Ces produits ont été commercialisés au rayon frais de nombreuses enseignes : Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Casino, Système U, Auchan, mais aussi Franprix, Monoprix, Maison du Frais et plusieurs magasins d’usine en Rhône et Isère.
🔍 Identification du lot
Quels sont les risques de santé ?
La bactérie Listeria monocytogenes, détectée sur ces lots, provoque la listériose. Les premiers signes ressemblent souvent à une grosse grippe : fièvre, maux de tête, courbatures, parfois troubles digestifs. Chez les femmes enceintes, les personnes âgées ou au système immunitaire fragilisé, l’infection peut entraîner des complications neurologiques graves ou toucher le fœtus. Le délai d’incubation est long : jusqu’à huit semaines après avoir mangé un jambon contaminé.
Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?
Si une barquette correspond aux références du rappel (marque, poids, GTIN, numéro de lot, DLC), il ne faut plus la consommer, même si le jambon semble normal. Placez-la dans un sac fermé, puis rapportez-la en magasin pour obtenir un remboursement avec l’emballage comme preuve, ou détruisez-la chez vous, à l’écart des autres aliments. Après consommation possible, toute fièvre, maux de tête, courbatures ou troubles digestifs doivent conduire à consulter rapidement en signalant ce rappel, surtout pour les femmes enceintes, personnes âgées ou immunodéprimées.
Sources
En bref
- Le 13 mars 2026, Rappel Conso signale une alerte sur du jambon blanc Aoste, Aostinos et Carrefour le marché potentiellement contaminé par Listeria.
- Plusieurs références de jambon cuit au torchon et jambon supérieur sont rappelées, avec des GTIN, numéros de lots et DLC précis à contrôler sur l’étiquette.
- Les consommateurs doivent vérifier leurs barquettes et suivre la procédure de rappel, les risques de listériose pouvant varier selon le profil et la situation.
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