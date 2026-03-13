Rappel conso : ce jambon pour les sandwichs vendu chez Carrefour, E.Leclerc et Intermarché présente risque de Listeria

Sandwich des enfants, croque-monsieur du soir : vos tranches de jambon ne sont peut-être plus si anodines. Une nouvelle alerte Rappel jambon Aoste Aostinos Listeria vise plusieurs lots vendus en grande surface.

Dans de nombreux réfrigérateurs, une barquette de jambon blanc attend le prochain sandwich, croque-monsieur ou repas du soir. Avant de l’utiliser pour le goûter des enfants, mieux vaut vérifier l’étiquette : une nouvelle alerte de Rappel Conso cible plusieurs jambons Aoste, Aostinos et Carrefour le marché potentiellement contaminés par la bactérie Listeria.

Cette contamination possible touche des produits de charcuterie très courants, vendus entre la mi-février et le 13 mars 2026 dans de nombreuses grandes surfaces partout en France. Elle survient quelques jours après un premier rappel de jambon Aoste début mars et alors que les autorités sanitaires signalent déjà plusieurs décès et hospitalisations liés à la listériose. Voici les produits à repérer.

Rappel jambon Aoste Aostinos Listeria : nouvelle alerte Rappel Conso

Publié le 13 mars 2026 sur le site officiel RappelConso.gouv.fr, ce rappel vise d’abord des barquettes de jambon cuit au torchon et de jambon supérieur de la marque Aoste et de sa gamme Aostinos, ainsi que des jambons Carrefour le marché Filière qualité et des tranches vendues en magasins d’usine sous marque neutre. Ces produits ont été commercialisés au rayon frais de nombreuses enseignes : Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Casino, Système U, Auchan, mais aussi Franprix, Monoprix, Maison du Frais et plusieurs magasins d’usine en Rhône et Isère.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Carrefour le marché Filière qualité : jambon cuit au torchon 2 tranches 120 g ; Aoste : jambon cuit au torchon 2 tranches 130 g, jambon cuit au torchon 4 tranches 260 g, jambon cuit au torchon sans couenne 4 tranches 240 g, jambon cuit supérieur cuisiné à l’os 2 tranches 130 g et 4 tranches 260 g ; Aostinos : jambon cuit supérieur avec couenne 2 tranches 130 g et 4 tranches 260 g ; marque NEUTRE : tranches de jambon cuit déclassées vendues en magasins d’usine Rhône et Isère ; talons de jambon cuit déclassées vendues en magasins d’usine Aoste dans le Rhône (DLC 25/03/2026, GTIN et lots non précisés). 🔢 GTIN & Lots : Carrefour le marché Filière qualité 120 g : GTIN 3560070496006 lots 12025640, 12036283 ; Aostinos 2T 130 g : GTIN 3449840404123 lots 12025301, 12043145 ; Aoste torchon 4T 260 g : GTIN 3449860404073 lot 12029108 ; Aoste torchon sans couenne 4T 240 g : GTIN 3449860404080 lot 12038979 ; Aoste cuisiné à l’os 2T 130 g : GTIN 3449865373145 lots 12038981, 12048776 ; Aoste cuisiné à l’os 4T 260 g : GTIN 3449865374128 lot 12038980 ; Aoste torchon 2T 130 g : GTIN 3449840404154 lot 12043146 ; Aostinos 4T 260 g : GTIN 3449865333460 lot 12043259 ; NEUTRE Rhône 69 : GTIN 3449865225949 lot 12037954 ; NEUTRE Isère 38 : GTIN 3449849917006 lots 12053018, 12053240 ; talons de jambon cuit déclassées Rhône : DLC 25/03/2026 (GTIN et lots non précisés). 📅 DLC / Durabilité : 18/03/2026 : Carrefour lot 12025640, Aostinos lot 12025301, NEUTRE lots 12037954 et 12053018 ; 19/03/2026 : Aoste torchon 4T 260 g lot 12029108 ; 21/03/2026 : Carrefour lot 12036283, Aoste torchon sans couenne 4T 240 g lot 12038979, Aoste cuisiné à l’os 2T 130 g lot 12038981, Aoste cuisiné à l’os 4T 260 g lot 12038980, NEUTRE lot 12053240 ; 25/03/2026 : Aoste torchon 2T 130 g lot 12043146, Aostinos 2T 130 g lot 12043145, Aostinos 4T 260 g lot 12043259, talons de jambon cuit déclassées Rhône ; 26/03/2026 : Aoste cuisiné à l’os 2T 130 g lot 12048776. 🛒 Distributeurs : Carrefour le marché, Cora, Intermarché, E.Leclerc, Casino, Système U / Coopérative U, Auchan, Franprix, Monoprix, Maison du Frais, Recettes et Cabas, Concept F Chanas, ETS Robert et René, Gral Central, Jardins du Mesnil, magasins d’usine Aoste, Cochonou St Symphorien-sur-Coise, Moroni Albi, magasins d’usine marque NEUTRE en Rhône 69 et Isère 38. Fin de la procédure : du 20 au 24 mars 2026 selon les références (produits Aoste et marque NEUTRE : 20/03/2026 ; jambon Carrefour le marché : 24/03/2026 ; nouveaux lots du 13/03/2026 à vérifier sur Rappel Conso).

Quels sont les risques de santé ?

La bactérie Listeria monocytogenes, détectée sur ces lots, provoque la listériose. Les premiers signes ressemblent souvent à une grosse grippe : fièvre, maux de tête, courbatures, parfois troubles digestifs. Chez les femmes enceintes, les personnes âgées ou au système immunitaire fragilisé, l’infection peut entraîner des complications neurologiques graves ou toucher le fœtus. Le délai d’incubation est long : jusqu’à huit semaines après avoir mangé un jambon contaminé.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Si une barquette correspond aux références du rappel (marque, poids, GTIN, numéro de lot, DLC), il ne faut plus la consommer, même si le jambon semble normal. Placez-la dans un sac fermé, puis rapportez-la en magasin pour obtenir un remboursement avec l’emballage comme preuve, ou détruisez-la chez vous, à l’écart des autres aliments. Après consommation possible, toute fièvre, maux de tête, courbatures ou troubles digestifs doivent conduire à consulter rapidement en signalant ce rappel, surtout pour les femmes enceintes, personnes âgées ou immunodéprimées.