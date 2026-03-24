Rappel conso : ce saumon fumé vendu chez Metro en France pourrait être contaminé à la Listeria, vérifiez votre frigo

Un saumon fumé prêt à servir, très présent dans les frigos de METRO, fait l’objet d’un rappel pour risque de Listeria. Avant le prochain service, un simple contrôle peut éviter de gros ennuis.

Au menu des brunchs, des buffets froids ou des plateaux apéro, le saumon fumé sort souvent du réfrigérateur au dernier moment. De nombreux professionnels et clients de METRO gardent ce produit prêt à servir en réserve.

Un lot précis de saumon fumé atlantique prétranché de marque ARO vendu dans tous les magasins METRO France fait pourtant l’objet d’un rappel pour suspicion de Listeria monocytogenes. La fiche a été mise en ligne le 22 mars 2026 sur le site officiel RappelConso, le rappel est toujours en cours. Avant le prochain service, mieux vaut vérifier le réfrigérateur.

Rappel ARO saumon fumé atlantique prétranché METRO : ce qu’il faut vérifier

Ce rappel ARO saumon fumé atlantique prétranché METRO concerne le produit SAUMON FUME ATLANTIQUE PRE TRANCHE 600G / 900G ARO, portant la marque de salubrité FR 29-105-501 CE. Il a été commercialisé dans les magasins METRO de France entière entre le 13/03/2026 et le 20/03/2026, avec une DLC 09/04/2026.

Seul le lot 00335750, identifié par le code-barres GTIN 3439496610610, est visé. Chaque emballage correspondant à ces références est concerné par le rappel, qui n’a pas encore de date officielle de fin.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : ARO – SAUMON FUME ATLANTIQUE PRE TRANCHE 600G / 900G 🔢 GTIN & Lots : GTIN 3439496610610 – Lot 00335750 (commercialisé du 13/03/2026 au 20/03/2026) 📅 DLC / Durabilité : DLC 09/04/2026 – A conserver au réfrigérateur – Marque de salubrité FR 29-105-501 CE 🛒 Distributeurs : METRO France – France entière Fin de la procédure : Non précisée à ce jour (rappel en cours – fiche publiée le 22/03/2026 sur RappelConso).

Quels sont les risques de santé ?

La bactérie Listeria monocytogenes provoque la listériose, une infection alimentaire qui peut rester discrète au départ. Après consommation du saumon contaminé, les premiers signes possibles sont une fièvre, parfois accompagnée de maux de tête et de courbatures.

Chez les personnes fragiles, les complications peuvent être graves : atteintes neurologiques ou materno-fœtales pendant la grossesse. Femmes enceintes, personnes âgées ou immunodéprimées doivent rester vigilantes pendant huit semaines après consommation ; en cas de fièvre, maux de tête ou courbatures, il faut consulter rapidement un médecin en signalant ce saumon.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Si un paquet de saumon fumé ARO se trouve dans le réfrigérateur, il faut d’abord vérifier l’étiquette : marque ARO, mention SAUMON FUME ATLANTIQUE PRE TRANCHE 600G / 900G, GTIN 3439496610610, lot 00335750 et DLC 09/04/2026. En cas de correspondance, le produit ne doit plus être consommé.

Le paquet concerné doit être rapporté à l’accueil du magasin METRO pour obtenir un remboursement, de préférence avec facture ou ticket de caisse. Pour toute question, le service client METRO est accessible via le site metro.fr. Si le lot apparaît encore en rayon, il est possible de le signaler à l’équipe du magasin ou via la plateforme publique SignalConso (signal.conso.gouv.fr).