Rappel conso : ces barquettes de fraises vendues chez Carrefour et E.Leclerc partout en France surdosées en pesticides

Un rappel massif de fraises FRES ARTE 1 kg relance les inquiétudes sur les pesticides dans nos assiettes. Avant le prochain dessert, mieux vaut vérifier ce qui se cache au frais.

Salade de fruits du soir, confiture maison, bol de yaourt garni de morceaux rouges au petit-déjeuner : la fraise fait partie des fruits plaisir les plus présents dans les cuisines au printemps. Beaucoup de familles en achètent plusieurs barquettes par semaine, sans toujours vérifier les étiquettes.

Un vaste rappel de fraises fraîches vient pourtant jeter un doute sur certaines barquettes vendues fin avril. Il concerne des fraises FRES ARTE en colis de 1 kg, origine Espagne, proposées dans de multiples enseignes partout en France. Un rappel national change la donne.

Des fraises FRES ARTE 1 kg rappelées partout en France pour excès de pesticides

Publié sur le site officiel RappelConso le 22 mai 2025, ce rappel vise tous les colis de fraises FRES ARTE 1 kg achetés entre le 26 et le 30 avril 2025. Selon la fiche, ces fruits, de variété Crystal et origine Espagne, contiennent un résidu de pesticide au-delà de la limite réglementaire. Les barquettes ont circulé via le grossiste LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL dans la plupart des grandes surfaces, primeurs et épiceries de France.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : FRES ARTE, fraises fraîches 1 kg (origine Espagne) 🔢 GTIN & Lots : GTIN 4056186627872 ; tous les colis de 1 kg vendus entre le 26/04/2025 et le 30/04/2025 (lot interne 60278, lot emballage 2504, TRZ A30E) 📅 DLC / Durabilité : Produit frais de rayon fruits et légumes ; pas de DLC indiquée. Concerné si acheté entre le 26/04/2025 et le 30/04/2025 🛒 Distributeurs : LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL ; France entière, via la plupart des enseignes (grandes surfaces, primeurs, épiceries) Fin de la procédure : non précisée

Quels sont les risques pour la santé ?

Le motif officiel est un dépassement des limites autorisées de pesticides, lié à la présence d’Etoxazole, un produit utilisé contre les acariens. À ce niveau, ces fraises sont considérées comme impropres à la consommation. Une exposition trop élevée peut provoquer maux de tête, vertiges, nausées, irritations de la peau ou troubles digestifs. La prudence s’impose surtout pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes déjà fragiles.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les fraises concernées ne doivent plus être consommées, même cuites dans une confiture, une tarte ou un coulis. Les consommateurs doivent vérifier si des barquettes de fraises fraîches FRES ARTE 1 kg, origine Espagne, se trouvent encore dans leur réfrigérateur, en particulier si l’achat date de la période du 26 au 30 avril 2025 et si le code GTIN 4056186627872 figure sur l’étiquette.

En cas de doute, il faut rapporter le produit au point de vente ou, s’il a déjà été jeté, présenter un ticket de caisse ou un relevé bancaire pour obtenir un remboursement. Toute apparition de symptômes inhabituels après consommation doit conduire à contacter un médecin ou un centre antipoison en mentionnant la référence FRES ARTE. Si ces fraises sont encore en rayon, un signalement peut être déposé sur le site signal.conso.gouv.fr.