Rappel conso : ces blancs de poulet vendus chez Lidl en France peuvent contenir de la salmonelle, vérifiez votre frigo

Un lot de blancs de poulet Saint Alby, vendu chez Lidl et souvent mangé froid, fait l’objet d’un rappel pour suspicion de salmonelle. Avant le prochain sandwich, un détail sur l’étiquette mérite votre attention.

Sandwich au poulet avalé sur le pouce, salade composée du soir, tartine grillée pour les enfants : les tranches de blanc de poulet s’invitent très souvent au réfrigérateur. Chez Lidl, les barquettes Saint Alby figurent parmi les références phares pour garnir ces repas rapides. Un produit pratique, consommé le plus souvent froid, parfois sans cuisson supplémentaire.

Mais ces derniers jours, une alerte de Rappel Conso vise précisément certains paquets de blanc de poulet Saint Alby. Suspectés d’être contaminés par la bactérie salmonelle, ces produits peuvent provoquer diarrhée et vomissements. Avant de préparer le prochain sandwich, un contrôle du contenu du frigo s’impose.

Blancs de poulet Saint Alby chez Lidl : un rappel lancé le 19 mars 2026

Lancée le 19 mars 2026, l’alerte concerne le blanc de poulet 100 % filet doré au four Saint Alby, vendu par Lidl en barquette de 4 tranches (160 g). Les produits visés portent le code-barres 4056489513261, une DLC au 12/04/2026, un numéro de lot commençant par 2611316 et l’estampille sanitaire FR 29 097 020 CE. Ces barquettes ont été commercialisées du 13 au 17 mars 2026 dans de nombreux magasins de l’enseigne, principalement dans le sud et l’ouest de la France, dans le cadre d’un rappel volontaire.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Saint Alby (Lidl) – Blanc de poulet 100 % filet doré au four, 4 tranches (160 g) 🔢 GTIN & Lots : GTIN 4056489513261 ; lots : tous les numéros commençant par 2611316 (ex. 2611316XXXX) 📅 DLC / Durabilité : Date limite de consommation (DLC) : 12/04/2026 🛒 Distributeurs : Lidl – Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Drôme (26), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Hérault (34), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vaucluse (84), Haute-Vienne (87) Fin de la procédure : 19/04/2026

Quels sont les risques de santé ?

La présence de Salmonella expose à une salmonellose, une infection digestive fréquente. Après ingestion d’un produit contaminé, les premiers signes apparaissent en général entre 6 et 72 heures : diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, parfois fièvre et maux de tête. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées peuvent développer des formes plus sévères, avec risque de déshydratation. En cas de symptômes après avoir mangé ces blancs de poulet, un médecin doit être consulté en lui signalant la consommation du lot rappelé ; en l’absence de tout signe dans les 7 jours, une consultation n’est généralement pas jugée nécessaire.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Toute barquette correspondant à ces références ne doit plus être consommée, même si l’aspect et l’odeur paraissent normaux. Les clients sont invités à rapporter le produit au magasin Lidl où il a été acheté pour obtenir un remboursement, ou à le détruire si un retour n’est pas possible. La procédure de rappel court jusqu’au 19 avril 2026. Pour toute question, le service consommateurs Lidl peut être joint au 07 70 07 93 21, indiqué dans l’avis officiel de rappel.