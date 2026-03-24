Rappel conso : ces chipolatas de supermarché vendues en France sont contaminées à la salmonelle, vérifiez votre frigo

Un lot de chipolatas Les Ateliers potentiellement contaminé par la salmonelle vient d’être retiré des rayons. Avant le prochain repas, mieux vaut vérifier chaque barquette.

Chipolatas grillées au four, avec des pommes de terre ou au premier barbecue du printemps : ces saucisses de porc s’invitent vite au menu, en barquettes prêtes à cuire. Avant de préparer le prochain repas, un contrôle du réfrigérateur s’impose pour écarter un lot visé par un rappel.

Un rappel conso concerne en effet des chipolatas vendues partout en France et susceptibles d’être contaminées par la salmonelle. La référence en cause appartient à la marque Les Ateliers et vise des barquettes de quatre chipolatas supérieures. Voici comment vérifier si un emballage à risque se trouve chez soi.

Rappel Les Ateliers : des chipolatas supérieures 80 g x4 contaminées par la salmonelle

L’alerte RappelConso cible la référence CHIPOLATA SUPERIEURE 80G X4 de la gamme Les Ateliers, conditionnée sous atmosphère modifiée. Ces saucisses ont été commercialisées sur tout le territoire du 16 au 24 mars 2026 dans les enseignes Fresh, Carnivor, Croc Tout, La Ferme de Spahi, O Circus et Overtitude. Les barquettes rappelées portent le code GTIN 3700502710380, le lot 26075-2694 et une DLC fixée au 24/03/2026. Cette opération de rappel Les Ateliers chipolatas supérieures 80 g x4 ne concerne que les produits ci-dessous.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Les Ateliers – CHIPOLATA SUPERIEURE 80G X4 🔢 GTIN & Lots : GTIN 3700502710380 – Lot 26075-2694 – Marque de salubrité FR 13.097.003 CE 📅 DLC / Durabilité : DLC 24/03/2026 – Produits commercialisés du 16/03/2026 au 24/03/2026 🛒 Distributeurs : France entière – Enseignes Fresh, Carnivor, Croc Tout, La Ferme de Spahi, O Circus, Overtitude Fin de la procédure : 23/04/2026

Quels sont les risques de santé ?

Le motif du rappel tient à la présence possible de Salmonella spp, bactéries responsables de la salmonellose. Après consommation d’un aliment contaminé, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, fièvre et maux de tête peuvent apparaître entre 6 et 72 heures, parfois jusqu’à 7 jours. Les jeunes enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou immunodéprimées sont plus exposés à des formes sévères avec déshydratation rapide. Même bien cuites, les saucisses du lot visé restent officiellement déconseillées.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Consigne officielle : ne plus consommer ces chipolatas Les Ateliers, même si la barquette est ouverte ou si les saucisses ont été congelées. Il est recommandé de les isoler au réfrigérateur puis de les rapporter en magasin, où un remboursement est prévu jusqu’au 23 avril 2026.

Avant de se déplacer, il faut vérifier sur l’emballage la marque, la dénomination, le GTIN 3700502710380, le lot 26075-2694 et la DLC 24/03/2026. En cas de diarrhée, vomissements, fièvre ou maux de tête dans les heures ou jours suivant la consommation, une consultation médicale s’impose en précisant la référence ingérée. Sans symptôme au-delà de 7 jours, une visite n’est généralement pas jugée nécessaire.