Rappel conso : ces chipolatas vendues dans de nombreux supermarchés en France contaminées aux salmonelles

Un lot de chipolatas supérieures Les Ateliers, vendu dans plusieurs enseignes comme Fresh ou Carnivor, vient d’être retiré en urgence pour risque sanitaire. Que doivent faire les consommateurs concernés ?

Chipolatas grillées pour un dîner express, saucisses poêlées avec des légumes, barbecues du week end : ces petites saucisses se retrouvent souvent au menu. Certaines barquettes de chipolatas supérieures Les Ateliers, vendues notamment chez Fresh et Carnivor, font pourtant l’objet d’un rappel à cause d’une contamination par des salmonelles.

Le site officiel Rappel Conso a diffusé une alerte le 23 mars 2026 sur ce rappel Les Ateliers chipolatas supérieures. Les produits concernés, distribués dans toute la France par plusieurs enseignes de proximité, pourraient exposer les consommateurs à une infection alimentaire. Voici les références à vérifier et les gestes à adopter.

Fresh, Carnivor : des salmonelles dans des chipolatas Les Ateliers

L’alerte vise des chipolatas supérieures Les Ateliers conditionnées en barquettes de 4 x 80 g sous atmosphère modifiée, portant le code barres 3700502710380. Le rappel, de nature volontaire, concerne le lot 26075-2694, avec une date limite de consommation fixée au 24 mars 2026. Ces saucisses ont été commercialisées du 16 au 24 mars 2026.

Les barquettes ont été vendues dans de nombreux magasins Fresh, Carnivor, Croc’Tout, mais aussi dans des enseignes comme La ferme de Spahi, O-Circus ou Overtitude, sur l’ensemble du territoire. Seules les références listées ci dessous sont concernées.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Les Ateliers – Chipolatas supérieures (4 x 80 g, sous atmosphère modifiée) 🔢 GTIN & Lots : GTIN 3700502710380 – Lot 26075-2694 – Estampille sanitaire FR 13 097 003 CE 📅 DLC / Durabilité : DLC au 24/03/2026 ; produits commercialisés du 16/03/2026 au 24/03/2026 🛒 Distributeurs : Fresh, Carnivor, Croc’Tout, La ferme de Spahi, O-Circus, Overtitude ; France entière Fin de la procédure : 23/04/2026

Quels sont les risques de santé ?

Ces chipolatas sont contaminées par la bactérie Salmonella, responsable de la salmonellose. Après ingestion, elle peut provoquer une toxi infection alimentaire avec des diarrhées, des vomissements, des crampes au ventre, de la fièvre et parfois des maux de tête. Ces signes apparaissent en général entre 6 et 72 heures après la consommation.

Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées risquent des formes plus sévères, parfois avec déshydratation marquée. Toute personne ayant mangé ces chipolatas et ressentant ces symptômes doit consulter rapidement son médecin en précisant la consommation du produit. Sans symptôme au bout de sept jours, une consultation n’est généralement pas jugée nécessaire.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les consommateurs sont invités à vérifier la référence indiquée sur l’étiquette de leurs saucisses. Si la barquette correspond au lot rappelé, il ne faut plus la consommer, même bien cuite. Deux options sont prévues : détruire le produit à domicile ou le rapporter au point de vente où il sera remboursé.

La procédure de rappel reste active jusqu’au 23 avril 2026. En cas de doute sur la bonne identification du produit, il est préférable de s’abstenir de le manger et de suivre la procédure de retour. Les informations détaillées de ce rappel sont disponibles sur le site officiel Rappel Conso.