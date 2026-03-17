Rappel conso : ces fraises en vrac achetées chez Grand Frais en France contiennent trop de pesticides

Un lot de fraises vendues chez Grand Frais et Fresh vient d’être visé par une alerte pour excès de pesticides. Comment savoir si vos fruits sont concernés ?

Premières barquettes posées sur la table, sucre ou chantilly à portée de main : les fraises marquent souvent le retour des beaux jours, au dessert comme au goûter des enfants. Cette année, la saison commence pourtant avec une alerte de sécurité alimentaire qui vise des fruits largement achetés début mars.

Un rappel fraises Grand Frais Fresh a été lancé pour des fraises d’origine Espagne vendues en vrac dans toute la France. En cause : un dépassement des limites réglementaires de pesticides. Les consommateurs ayant acheté ces fruits début mars sont invités à vérifier leurs achats.

Rappel de fraises chez Grand Frais et Fresh : ce que signale RappelConso

Le 16 mars 2026, la plateforme officielle RappelConso a diffusé une alerte visant des fraises fraîches en vrac, origine Espagne, commercialisées du 5 au 9 mars 2026 dans tous les magasins Grand Frais et Fresh de France. Les lots concernés ont été retirés des rayons, mais une partie des fruits se trouve déjà au domicile des consommateurs.

Ces fraises étaient proposées en vrac, sans marque apparente, sans numéro de lot ni code-barres consommateur. Le principal critère d’identification reste donc la période et le lieu d’achat : des fraises espagnoles en vrac achetées entre le 5 et le 9 mars dans ces enseignes.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Fraises fraîches en vrac, origine Espagne (sans marque commerciale) 🔢 GTIN & Lots : Aucun GTIN consommateur, aucun numéro de lot (produit vendu en vrac). Période de commercialisation : du 5 mars 2026 au 9 mars 2026, rayon fruits et légumes, tous les magasins Grand Frais et Fresh de France. 📅 DLC / Durabilité : Non indiquée (fruit frais vendu en vrac, sans date imprimée individuelle ; rappel lié au dépassement des limites maximales de résidus de pesticides). 🛒 Distributeurs : Grand Frais – rayon fruits et légumes, magasins de France entière ; Fresh – rayon fruits et légumes, magasins de France entière. Fin de la procédure : Date de fin de procédure non communiquée à ce jour (voir fiche officielle sur RappelConso).

Quels sont les risques de santé ?

Les analyses ont mis en évidence des résidus de produits phytosanitaires à une teneur supérieure aux limites maximales de résidus fixées par la réglementation. Ces seuils sont calculés avec une large marge de sécurité. Un dépassement ne signifie pas intoxication automatique, mais réduit fortement cette marge, surtout pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes fragiles.

En cas d’exposition élevée à certains pesticides, des symptômes aigus peuvent apparaître : nausées, vomissements, maux de tête, douleurs abdominales. Même en l’absence de symptômes, les autorités appliquent un principe de précaution strict : ne plus consommer ces fraises, y compris si elles paraissent belles, fermes et bien parfumées.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Si des fraises espagnoles en vrac ont été achetées chez Grand Frais ou Fresh entre le 5 et le 9 mars 2026, il est recommandé de ne plus en manger, même cuites ou réduites en coulis. Les fruits restants doivent être mis de côté et ne pas être proposés aux jeunes enfants.

Les enseignes indiquent qu’une procédure de remboursement est en place. Il suffit de rapporter la barquette ou les fraises restantes dans le magasin concerné, au point d’accueil ou au rayon fruits et légumes, de préférence avec le justificatif d’achat si celui-ci est encore disponible.

Pour plus de précisions, la fiche dédiée est consultable sur le site officiel RappelConso. Un contact consommateur générique de Grand Frais, déjà utilisé sur d’autres rappels, est l’adresse [email protected]. En cas de troubles digestifs ou de malaise après consommation de ces fraises, un médecin ou un centre antipoison doit être joint en signalant un rappel pour dépassement de résidus de pesticides.