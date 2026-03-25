Rappel conso : ces paupiettes de porc vendues chez Intermarché, E.Leclerc et Carrefour à risque de salmonelle

Plat familial par excellence, les paupiettes de porc Viandes Clermont se retrouvent au cœur d'un rappel massif en grandes surfaces. Voici ce qu'il faut vérifier avant le prochain repas.

Plat mijoté du dimanche, la paupiette de porc prête à cuire s’achète en barquette au rayon boucherie, puis file au four avec quelques légumes pour un repas familial rapide. Ce classique séduit les foyers pressés qui font leurs courses chez Intermarché, E.Leclerc, Carrefour ou Système U.

Un rappel Viandes Clermont paupiettes de porc vient cependant perturber le menu. Des barquettes de 4 paupiettes de porc bardées de poitrine fumée, vendues au rayon frais partout en France, sont retirées des rayons pour cause de contamination à la salmonelle.

Rappel Viandes Clermont paupiettes de porc : quelles barquettes sont rappelées ?

Selon la fiche diffusée sur RappelConso, un autocontrôle a détecté la présence de Salmonella spp dans un lot de paupiettes de porc bardées de poitrine fumée Viandes Clermont portant la marque de salubrité FR 35.152.002 CE. Ces barquettes réfrigérées ont été vendues en France entière entre le 13 et le 25 mars 2026 dans les rayons boucherie d’Intermarché, E.Leclerc, Système U et Carrefour.

Le rappel vise toutes les barquettes associant le GTIN 3363710002205, le lot 0710167161 et la DLC 25/03/2026, même si le produit a été congelé après achat.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Viandes Clermont – 4 paupiettes de porc bardées de poitrine fumée (barquette réfrigérée, rayon boucherie) 🔢 GTIN et lots : GTIN 3363710002205 – Lot 0710167161 📅 DLC / Durabilité : Date limite de consommation (DLC) : 25/03/2026 🛒 Distributeurs : Intermarché, E.Leclerc, Système U, Carrefour – France entière, période de vente du 13/03/2026 au 25/03/2026 Fin de la procédure : mercredi 8 avril 2026

Quels sont les risques de santé ?

Les analyses ont mis en évidence des salmonelles, bactéries à l’origine de la salmonellose. Après consommation d’un aliment contaminé, les symptômes apparaissent en général entre 6 et 72 heures : diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, fièvre, maux de tête. L’infection reste souvent limitée mais peut provoquer une déshydratation marquée.

Le risque de complications sévères est plus élevé chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées. Toute personne ayant mangé ces paupiettes et présentant ces signes dans les sept jours doit consulter un médecin en précisant la consommation du produit rappelé.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les autorités sanitaires demandent de ne plus consommer ces paupiettes de porc Viandes Clermont, même bien cuites ou congelées. Toute barquette correspondant au GTIN, au numéro de lot et à la DLC rappelés doit être rapportée en magasin pour un remboursement, possible jusqu’au 8 avril 2026.

Si le retour n’est pas envisageable, le produit doit être détruit pour éviter toute récupération et consommation. En cas de diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, fièvre ou maux de tête après ingestion, une consultation rapide est recommandée. Pour plus de renseignements sur ce rappel, un numéro est disponible : 02 99 68 31 19.