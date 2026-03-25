Rappel conso : ces paupiettes de porc vendues chez Leclerc, Carrefour, Intermarché et U sont contaminées à la salmonelle

Un lot de paupiettes de porc Viandes Clermont, vendu chez plusieurs grandes enseignes, fait l'objet d'un rappel pour risque de salmonelle. Êtes-vous concerné par cette alerte alimentaire discrète mais sérieuse ?

Plat de tous les jours, les paupiettes de porc finissent souvent au menu du dîner, avec quelques pâtes ou des légumes, en particulier quand le temps manque. Problème : un lot vendu dans les rayons boucherie libre-service de grandes enseignes est aujourd’hui pointé du doigt pour une contamination bactérienne.

Des barquettes de paupiettes commercialisées par E.Leclerc, Carrefour, Intermarché et Système U font l’objet d’un rappel sanitaire sur tout le territoire, d’après le site officiel Rappel Conso. Les consommateurs sont invités à vérifier sans attendre leur réfrigérateur.

Rappel Viandes Clermont : paupiettes de porc contaminées à la salmonelle

Le rappel Viandes Clermont paupiettes de porc a été publié le 25 mars 2026 après la détection de Salmonella spp lors d’un autocontrôle. Le produit concerné est une barquette de 4 paupiettes de porc bardées de poitrine fumée, vendue en libre-service dans plus de 30 points de vente E.Leclerc, Carrefour, Intermarché et U, dans plusieurs régions de France.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Viandes Clermont – 4 paupiettes de porc bardées de poitrine fumée 🔢 GTIN & Lots : GTIN : 3363710002205 ; Lot : 0710167161 📅 DLC / Durabilité : Date limite de consommation : 25/03/2026 🛒 Distributeurs : E.Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U (plus de 30 points de vente, plusieurs régions de France) Fin de la procédure : mercredi 8 avril 2026

Seules les barquettes portant ce GTIN, ce numéro de lot et cette DLC sont concernées par le rappel.

Quels sont les risques de santé ?

La bactérie Salmonella est responsable de la salmonellose, une infection alimentaire. Après ingestion d’un aliment contaminé, les symptômes apparaissent généralement entre 6 et 72 heures : diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, fièvre et maux de tête parfois marqués.

La plupart des personnes guérissent en quelques jours, mais le risque de complications est plus élevé pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées. Le produit est destiné à être consommé bien cuit à cœur, mais une cuisson insuffisante ou un défaut d’hygiène en cuisine peut laisser subsister la bactérie.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Si une barquette correspondant au lot rappelé se trouve dans le réfrigérateur, il est recommandé de ne plus la consommer, même si elle paraît normale. Le produit doit être rapporté en magasin pour un remboursement ou détruit à domicile. Un numéro d’information est mis à disposition : 02 99 68 31 19.

En cas de consommation récente, la survenue dans les 7 jours de diarrhée, fièvre, vomissements ou maux de tête justifie une consultation médicale, en signalant l’ingestion de ces paupiettes. Sans symptôme au-delà de ce délai, aucune démarche particulière n’est requise. Pour les autres viandes, une cuisson à cœur d’au moins 65 °C reste un réflexe de sécurité.