Rappel conso : cette terrine de campagne vendue chez Intermarché en France pourrait contenir de la Listeria

Une terrine aveyronnaise servie à l’apéritif fait l’objet d’un rappel national après la détection d’une bactérie dangereuse. Avant de préparer votre prochaine planche, vérifiez si vous êtes concerné.

À l’apéritif, sur une tartine de campagne ou dans un sandwich, la terrine de campagne fait partie des plaisirs salés du quotidien. La terrine aveyronnaise, réputée pour son goût rustique, s’invite souvent sur les tables familiales.

Un rappel terrine aveyronnaise 3,5 kg Acevia vient toutefois d’être diffusé sur RappelConso : une terrine de grès noire vendue en vrac sur l’ensemble du territoire pourrait être contaminée par la bactérie Listeria monocytogenes. Avant de préparer le prochain apéritif, il faut vérifier les références.

Rappel terrine aveyronnaise 3,5 kg Acevia : ce que l’alerte RappelConso signale

L’alerte publiée sur le site gouvernemental RappelConso concerne une terrine aveyronnaise VPF Acevia, conditionnée en terrine de grès noire d’environ 3,5 kg et identifiée par le code-barres GTIN 93420230001750. Ce produit de charcuterie a été mis en vente à partir du 6 mars 2026, via plusieurs réseaux de distribution en France.

Selon la fiche de rappel, le lot 261031, portant la DLC 22/04/2026, est jugé impropre à la consommation après contrôle. L’alerte vise tous les clients ayant pu acheter cette terrine en boucherie, en magasin de proximité ou en grande distribution.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Acevia, terrine aveyronnaise VPF, terrine de grès noire d’environ 3,5 kg 🔢 GTIN & Lots : GTIN 93420230001750 – Lot 261031 📅 DLC / Durabilité : DLC 22/04/2026 – produit commercialisé à partir du 06/03/2026 🛒 Distributeurs : France entière : Chazal Toulouse ; Eurocharcuterie Toulouse ; Maison Briault (Montpellier) ; Jour 2 Marché (Sébrazac-Concourès) ; magasins alimentés par les plateformes Centrales ITM Alimentaire International de Montbartier et Villeneuve-lès-Béziers Fin de la procédure : 07/05/2026

Quels sont les risques de santé ?

Les analyses ont mis en évidence la présence de Listeria monocytogenes, bactérie responsable de la listériose. Après ingestion d’un aliment contaminé, fièvre, maux de tête, courbatures et parfois troubles digestifs peuvent apparaître, même si la terrine semblait normale.

Le délai d’incubation peut atteindre huit semaines. Les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées sont les plus exposées, avec un risque de complications neurologiques ou d’atteinte grave du fœtus en cas de forme sévère.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les détenteurs de cette terrine doivent avant tout ne plus consommer le produit, même si l’aspect et l’odeur paraissent habituels. Le reste doit être isolé au réfrigérateur, emballé soigneusement, puis jeté ou rapporté au point de vente.

Un remboursement est prévu pour les clients qui rapportent la terrine en magasin jusqu’au 7 mai 2026, date de fin de procédure de rappel. Tout point de vente ayant commercialisé cette référence est tenu de prendre en charge le retour.

En cas de consommation antérieure, il est recommandé de surveiller son état de santé pendant huit semaines et de consulter rapidement un médecin au moindre symptôme évocateur, en signalant la consommation de cette terrine Acevia. Pour toute question pratique, un numéro d’information est disponible : 05 65 99 78 98.