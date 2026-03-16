Rappel conso : cette volaille marinée vendue en boucherie est contaminée par une salmonelle, ne la consommez surtout pas

Un plat du soir prêt à poêler fait l’objet d’un rappel conso après la détection d’une salmonelle. Si vous achetez votre volaille déjà marinée, restez vigilant.

Poêlé en quelques minutes avec un peu de riz ou de légumes, l’émincé de volaille mariné au curry a tout du dîner rapide de semaine. Proposé déjà assaisonné au comptoir boucherie, il évite de sortir la planche à découper et séduit de nombreux foyers pressés.

Une alerte de rappel conso vise précisément ce type de préparation vendue au rayon boucherie traditionnelle du magasin Novoviande Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. En cause : la présence de bactéries de type salmonelle. Avant de prévoir un curry ce soir, mieux vaut vérifier le contenu du réfrigérateur.

Rappel Novoviande : un émincé de volaille mariné au curry contaminé par une salmonelle

Le site officiel RappelConso signale, en mars 2026, un rappel Novoviande émincé de volaille mariné curry élaboré directement au rayon boucherie traditionnelle de Mantes-la-Ville. Il s’agit d’une préparation maison sans marque, vendue en vrac au détail, sous l’intitulé « émincé de volaille marinade curry ».

Le produit concerné a été fabriqué le 01/03/2026, avec une DLC au 05/03/2026, et vendu uniquement entre le 1er et le 5 mars 2026 au magasin de Mantes-la-Ville. Aucune étiquette code-barres n’est associée à cette volaille, ce qui rend la période et la description du produit décisives pour l’identifier.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : sans marque – préparation maison « émincé de volaille marinade curry » élaborée sur place au rayon boucherie traditionnelle Novoviande Mantes-la-Ville 🔢 GTIN & Lots : GTIN : non applicable (vente en vrac, sans code-barres) ; production du 01/03/2026, DLC 05/03/2026, vendu du 01/03/2026 au 05/03/2026 uniquement 📅 DLC / Durabilité : DLC 05/03/2026 (produit frais réfrigéré, émincé de volaille mariné au curry) 🛒 Distributeurs : Novoviande Mantes-la-Ville – vente au rayon à la coupe (traditionnel), zone géographique de vente : Mantes-la-Ville (78711, Yvelines, Île-de-France) Fin de la procédure : vendredi 27 mars 2026

Quels sont les risques de santé ?

Les analyses ont mis en évidence la présence de Salmonella spp, bactéries responsables de la salmonellose. Après ingestion, les symptômes apparaissent généralement entre 6 et 72 heures : diarrhées soudaines, vomissements, douleurs abdominales, fièvre et parfois maux de tête.

La plupart des cas guérissent en quelques jours, mais les formes sévères touchent surtout les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou fragilisées. Dans ces situations, une consultation médicale rapide et parfois une hospitalisation peuvent s’avérer nécessaires. Par précaution, il est demandé de ne pas consommer ce lot, même bien cuit.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Toute personne ayant acheté cet émincé de volaille mariné au curry chez Novoviande Mantes-la-Ville entre le 1er et le 5 mars 2026 doit vérifier réfrigérateur et congélateur. Si le produit est encore présent, il ne faut pas le cuisiner : il doit être détruit ou rapporté au magasin pour un remboursement jusqu’au 27 mars 2026.

Un passage au comptoir boucherie avec le produit et, si possible, le ticket de caisse facilite la prise en charge. Les coordonnées précises du magasin (adresse, numéro de téléphone, horaires) figurent sur le site de l’enseigne et sur les services de cartographie en ligne. En cas de diarrhée, vomissements ou fièvre dans les 7 jours suivant la consommation, il est recommandé de consulter un médecin en signalant ce rappel et la possible exposition à une salmonelle.

Sources Marie France

«Rappel conso cette volaille marinee vendue en boucherie est contaminee par une salmonelle ne la consommez surtout pas»