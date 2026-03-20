Rappel conso : chez Auchan, ces rillettes de saumon au frais présentent un risque pour la santé après une date erronée
Un rappel national vise des rillettes de saumon 150 g Auchan après la découverte d’une date limite trompeuse sur l’étiquette. Avant d’ouvrir votre pot au frais, un détail mérite d’être vérifié.
Rillettes de saumon sur pain grillé ou apéro improvisé : ce petit pot au frais sert souvent de solution rapide. Avant de sortir celui qui attend au réfrigérateur, un détail mérite votre attention : la date indiquée sur l’étiquette.
Un rappel national vise des rillettes de saumon 150 g Auchan, fabriquées par Les Entrées de la Mer et vendues au rayon frais dans toute la France. En cause, une erreur de date limite de consommation qui peut faire croire que le produit se garde un an de plus.
Rappel national chez Auchan : rillettes de saumon 150 g à vérifier
Publiée le 19 mars 2026 sur le site RappelConso, l’alerte concerne un seul lot de rillettes, conditionné en pots de 150 g et écoulé entre le 10 et le 17 mars 2026 dans les hypermarchés et supermarchés Auchan de France. Ce rappel Auchan rillettes de saumon 150 g vise les produits portant une date erronée à vérifier de près.
🔍 Identification du lot
Erreur de date limite de consommation : quel problème sur ces rillettes ?
Sur ce lot précis, la DLC réelle est fixée au 01/06/2026, mais l’emballage affiche par erreur 01/06/2027. Tant que le produit est mangé avant le 1er juin 2026, aucune anomalie sanitaire n’est signalée ; le danger apparaît si le pot reste au réfrigérateur jusqu’à la date indiquée par erreur.
Au-delà de sa DLC, une rillette de poisson réfrigérée peut se dégrader : goût altéré, odeur plus forte, développement de bactéries responsables d’intoxications alimentaires. Les symptômes typiques sont des maux de ventre, diarrhées, vomissements, parfois de la fièvre, quelques heures après la consommation.
Une date limite de consommation indique la dernière journée à laquelle un aliment très périssable doit être mangé. Même si l’aspect semble correct, dépasser cette date augmente le risque de tomber malade, surtout pour des préparations à base de poisson.
Rillettes de saumon rappelées : démarches, remboursement et contacts
Pour savoir si un pot est concerné, il faut regarder trois informations sur l’étiquette : le GTIN 3596710453238, le lot 2610311 et une DLC imprimée au 01/06/2027. Si ces trois mentions figurent sur vos rillettes, le produit entre dans le cadre du rappel.
Le fabricant recommande de ne plus consommer ces rillettes, même entamées, et de les rapporter au point de vente Auchan pour obtenir un remboursement. L’opération de rappel est annoncée jusqu’au 17/04/2026.
Pour toute question, le service clients Les Entrées de la Mer répond au 03 21 87 56 99. Si le produit apparaît encore en rayon, un signalement est possible sur la plateforme publique SignalConso.
Sources
En bref
- Auchan et Les Entrées de la Mer lancent un rappel visant un lot de rillettes de saumon 150 g vendu récemment au rayon frais.
- Une erreur de date limite de consommation imprimée sur certains pots peut faire croire aux clients que ces rillettes se conservent bien plus longtemps.
- Les autorités détaillent la marche à suivre pour vérifier votre frigo, obtenir un remboursement chez Auchan et éviter un risque d’intoxication lié à ce produit.
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