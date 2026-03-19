Rappel conso : chez Auchan, ces rillettes de saumon vendues partout en France peuvent vous rendre malade après la date

Un simple pot de rillettes de saumon, rangé au frais, cache une erreur de date qui inquiète les autorités. Avant le prochain apéro, une vérification s’impose.

Apéritif entre amis, déjeuner sur le pouce, tartines rapides le soir : les rillettes de saumon font souvent partie des produits chouchous du frigo. On sort les toasts, on ouvre le pot, sans forcément se méfier de la date inscrite sur l’étiquette.

Un rappel rillettes de saumon 150 g Auchan vient pourtant d’être lancé à cause d’une erreur de marquage de la DLC, avec un risque réel si le produit est consommé bien après la vraie date. Voici ce qu’il faut vérifier dans le frigo.

Rappel rillettes de saumon 150 g Auchan : une DLC mal étiquetée

Signalé le 19 mars 2026 sur le site officiel Rappel Conso, ce rappel vise les rillettes de saumon 150 g Auchan, un produit frais fabriqué par Les Entrées de la Mer et vendu dans les magasins Auchan de France entière. Les pots concernés ont été commercialisés entre le 10 et le 17 mars 2026.

Pour les reconnaître, il faut un pot de 150 g au rayon frais, portant le GTIN 3596710453238 et le lot 2610311. Le problème se situe sur la date limite de consommation : la DLC affichée est 01/06/2027, alors que la DLC réelle est 01/06/2026.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Auchan – rillettes de saumon 150 g 🔢 GTIN & Lots : GTIN 3596710453238 – Lot 2610311 📅 DLC / Durabilité : DLC réelle : 01/06/2026 – DLC indiquée par erreur : 01/06/2027 – Commercialisation du 10/03/2026 au 17/03/2026 – Produit frais à conserver au réfrigérateur 🛒 Distributeurs : Auchan – France entière Fin de la procédure : vendredi 17 avril 2026

Quels sont les risques de santé ?

Officiellement, la fiche Rappel Conso précise qu’il n’y a pas de risque sanitaire tant que ces rillettes sont consommées avant le 01/06/2026. Le danger vient du fait que le pot semble consommable un an de plus que sa vraie durée de vie, ce qui peut pousser à le garder bien trop longtemps au réfrigérateur.

Comme tout produit frais à base de poisson, consommé largement après sa DLC réelle, il peut alors devenir impropre et provoquer une intoxication alimentaire : maux de ventre, nausées, diarrhée, vomissements, parfois fièvre. Les personnes fragiles, enfants, femmes enceintes ou seniors, y sont particulièrement exposées.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

La conduite à tenir est simple : vérifier dans le frigo les rillettes de saumon 150 g achetées chez Auchan entre le 10 et le 17 mars 2026. Si le pot affiche le GTIN 3596710453238, le lot 2610311 et une DLC au 01/06/2027, il ne faut plus le consommer, même si l’odeur et l’aspect semblent normaux.

Le produit peut être rapporté dans le magasin Auchan pour un remboursement, la procédure étant prévue jusqu’au 17 avril 2026. Pour toute question, le service client est joignable au 03 21 87 56 99, et tout pot encore en rayon peut être signalé via la plateforme publique SignalConso.