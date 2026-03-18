Rappel conso : chez Carrefour, ces saucisses et ces grenades contaminées par des bactéries et pesticides sont à jeter

Deux produits du quotidien, prisés des familles et des adeptes de petits-déjeuners healthy, sont aujourd’hui ciblés par une alerte sanitaire. Entre bactéries et pesticide suspecté, les autorités appellent à la plus grande vigilance.

Hot-dogs improvisés, dîners express de saucisses grillées, bols de yaourt garnis de graines de grenade : ces petits repas rapides rythment parfois le quotidien des familles. Deux produits phares, souvent glissés dans le caddie sans y penser, font toutefois l’objet d’un signal d’alerte des autorités sanitaires.

Deux alertes de rappel conso publiées sur le site gouvernemental RappelConso visent des saucisses de poulet à l’emmental Lionor et des grenades Hicaz Ani, notamment vendues chez Carrefour. Les lots concernés, distribués en grandes et moyennes surfaces dans toute la France, sont suspectés de présenter un risque réel pour la santé. Voici les références à repérer.

Rappel conso : saucisses Lionor et grenades Ani contaminées en grandes surfaces

En mars 2026, la plateforme RappelConso a diffusé deux avis de rappel visant ces produits de grande distribution consommés dans tout l’Hexagone. Le premier concerne des barquettes de 6 saucisses de poulet à l’emmental 300 g de la marque Lionor, gammes Éleveurs des Hauts-de-France et classique, commercialisées du 9 au 23 mars 2026 chez E.Leclerc, Carrefour, Auchan et certains Super U. Le second vise des grenades Hicaz de la marque Ani, calibre 6/7/8/10 origine Turquie, vendues en vrac dans les magasins Carrefour entre le 26 janvier et le 9 février 2026.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Lionor (gammes Éleveurs des Hauts-de-France et classique) – barquette de 6 saucisses de poulet à l’emmental 300 g ; Ani – grenades Hicaz calibre 6/7/8/10 origine Turquie, vendues en vrac 🔢 GTIN & Lots : Saucisses Lionor : GTIN 3237970000854, 3237970000700, lot 3436079538. Grenades Ani : tous les lots de la référence Grenade Hicaz calibre 6/7/8/10 origine Turquie (aucun GTIN consommateur communiqué) 📅 DLC / Durabilité : Saucisses Lionor : DLC 23/03/2026, commercialisées du 09/03/2026 au 23/03/2026. Grenades Ani : fruits frais sans DLC, achats chez Carrefour entre le 26/01/2026 et le 09/02/2026 🛒 Distributeurs : Saucisses Lionor : E.Leclerc, Carrefour, Auchan, certains magasins Super U, distribution nationale (notamment départements 59, 62, 80). Grenades Ani : magasins Carrefour France, importateur Nueva Vista Fin de la procédure : Saucisses Lionor : retour ou remboursement jusqu’au 30/03/2026. Grenades Ani : contact service client Carrefour jusqu’au 31/03/2026

Quels sont les risques de santé ?

Sur les saucisses Lionor, les contrôles ont mis en évidence la présence de bactéries du genre Salmonella, responsables de gastro-entérites aiguës. Après ingestion, elles peuvent provoquer, dans les 6 à 72 heures, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, fièvre et maux de tête. Les formes les plus sévères touchent surtout les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées.

Les grenades Hicaz Ani sont, elles, épinglées pour une teneur trop élevée en prochloraz, fongicide suspecté d’être un perturbateur endocrinien. En cas d’expositions répétées, ce type de substance pourrait perturber le développement foetal, la fertilité et le foie.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Si vous détenez des saucisses de poulet à l’emmental Lionor, vérifiez la DLC 23/03/2026, le lot 3436079538 et les GTIN 3237970000854 ou 3237970000700. En cas de correspondance, ne plus consommer, rapporter la barquette en magasin pour remboursement jusqu’au 30 mars 2026, et consulter un médecin en cas de troubles digestifs fébriles.

Les grenades Hicaz Ani Carrefour achetées en vrac entre le 26 janvier et le 9 février 2026 ne doivent plus être consommées, même si elles paraissent intactes. Les fruits restants peuvent être jetés ou rapportés au magasin pour échange ou remboursement jusqu’au 31 mars 2026.

Sources Marie France

«Rappel conso ces saucisses et grenades vendues notamment chez carrefour sont contaminees et a ne surtout pas consommer»