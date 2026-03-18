Rappel conso : chez Carrefour, E.Leclerc et Auchan, ces saucisses et fruits pourraient contenir Salmonella ou pesticide

Des paquets de saucisses Lionor et des grenades Ani, vendus chez plusieurs grandes enseignes, font l’objet d’un rappel d’urgence. Entre bactéries et pesticide, les autorités appellent à la vigilance.

Hot-dogs express, salades composées, yaourts aux graines de grenade : saucisses de poulet et fruits frais figurent parmi les incontournables des repas familiaux. On les achète volontiers chez Carrefour, E.Leclerc ou Auchan pour des pauses jugées rapides et équilibrées.

Un double rappel conso publié sur la plateforme officielle RappelConso vise pourtant certaines saucisses de poulet à l’emmental Lionor et des grenades Hicaz Ani vendues en grande surface, notamment chez Carrefour, E.Leclerc, Auchan et dans quelques Super U. Des lots précis sont suspectés de présenter un risque pour la santé. Voici les références concernées.

Rappel des saucisses de poulet à l’emmental Lionor et des grenades Hicaz Ani

Les deux alertes ont été signalées début 2026 sur le site RappelConso et concernent tout le territoire. Le rappel saucisses de poulet à l’emmental Lionor et grenades Hicaz Ani Carrefour E.Leclerc Auchan vise des barquettes de 300 g de saucisses Lionor, gammes Éleveurs des Hauts-de-France et classique, vendues du 9 au 23 mars 2026, ainsi que des grenades Hicaz Ani d’origine Turquie proposées en vrac chez Carrefour entre le 26 janvier et le 9 février 2026.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Lionor – gammes Éleveurs des Hauts-de-France et classique – barquette de 6 saucisses de poulet à l’emmental 300 g ; Ani – grenades Hicaz calibre 6/7/8/10, origine Turquie 🔢 GTIN & Lots : Saucisses Lionor : GTIN 3237970000854 et 3237970000700 – lot 3436079538. Grenades Hicaz Ani : tous les lots de la référence Grenade Hicaz calibre 6/7/8/10 origine Turquie (vente en vrac, sans GTIN consommateur) 📅 DLC / Durabilité : Saucisses Lionor : DLC 23/03/2026 – produits vendus du 09/03/2026 au 23/03/2026. Grenades Hicaz Ani : fruits frais sans DLC, à identifier par une date d’achat chez Carrefour comprise entre le 26/01/2026 et le 09/02/2026 🛒 Distributeurs : Saucisses Lionor : E.Leclerc, Carrefour, Auchan, certains magasins Super U – distribution nationale (notamment départements 59, 62, 80). Grenades Hicaz Ani : magasins Carrefour France – importateur Nueva Vista Fin de la procédure : Saucisses Lionor : 30/03/2026 ; grenades Ani : 31/03/2026

Quels sont les risques de santé ?

Pour les saucisses de poulet Lionor, des analyses ont mis en évidence des bactéries Salmonella. Elles peuvent déclencher une salmonellose : diarrhée brutale, vomissements, douleurs abdominales, parfois fièvre et maux de tête dans les 6 à 72 heures, avec formes plus sévères chez les publics fragiles.

Pour les grenades Hicaz Ani, les contrôles montrent un dépassement du fongicide prochloraz. Ce produit, suspecté perturbateur endocrinien, peut à long terme altérer fertilité et foie ou nuire au développement du fœtus en cas d’expositions répétées.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Si un paquet de saucisses de poulet à l’emmental Lionor est stocké chez vous, contrôler la DLC 23/03/2026, le lot 3436079538 et les GTIN 3237970000854 ou 3237970000700. Si tout coïncide, ne plus en manger, jeter la barquette ou la rapporter en magasin pour remboursement jusqu’au 30 mars 2026.

En cas de consommation, surveiller 72 heures l’apparition de fièvre, diarrhée, vomissements ou douleurs digestives et consulter un médecin si nécessaire, en mentionnant ce rappel au numéro d’information 06 33 60 47 25.

Les grenades Hicaz Ani vendues en vrac chez Carrefour ne doivent plus être consommées. Jeter les fruits ou les rapporter en magasin pour échange ou remboursement jusqu’au 31 mars 2026 ; en cas d’inquiétude, demander conseil à un médecin.