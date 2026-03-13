Rappel conso : chez Carrefour, ne consommez surtout pas cette charcuterie, risque de listériose

Un simple achat de boudin noir au rayon charcuterie peut aujourd’hui se transformer en vrai casse-tête sanitaire. Un Rappel Carrefour boudin noir relance les inquiétudes autour d’un grave risque de listériose.

Servi avec des pommes, dans une purée ou en rondelles à l’apéritif, le boudin noir fait souvent partie des achats de dernière minute au rayon charcuterie. Dans le Carrefour Hyper de Saint-Pierre-des-Corps, en Indre-et-Loire, cette spécialité se retrouve pourtant au coeur d’une alerte sanitaire.

Un rappel de charcuterie vise en effet du boudin noir sans marque vendu au poids chez Carrefour, pour un risque de listériose lié à une possible contamination bactérienne. Avant de cuisiner, un coup d’oeil aux tickets de caisse peut éviter bien des soucis.

Rappel Carrefour boudin noir : une charcuterie à ne pas consommer

Le Rappel Carrefour boudin noir a été publié sur le site gouvernemental Rappel Conso début mars 2026. Il concerne un boudin noir vendu au rayon charcuterie traditionnelle du Carrefour Hyper Saint-Pierre-des-Corps 37700, en Indre-et-Loire, sur une période très précise.

Ce produit non conditionné a été proposé au détail entre le 3 et le 6 mars 2026 uniquement dans ce magasin. Sans numéro de lot, l’identification repose sur le lieu d’achat, les dates de vente et le code GTIN utilisé au comptoir.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : SANS MARQUE – boudin noir vendu au rayon charcuterie traditionnelle (Carrefour Hyper Saint-Pierre-des-Corps, 37700) 🔢 GTIN & Lots : GTIN 1111111118111 – tous les boudins noirs vendus au rayon traditionnel entre le 03/03/2026 et le 06/03/2026 (au poids, sans numéro de lot individuel) 📅 DLC / Durabilité : DLC non précisée : tout boudin noir GTIN 1111111118111 acheté entre le 03/03/2026 et le 06/03/2026 dans ce magasin, quelle que soit la date limite indiquée 🛒 Distributeurs : CARREFOUR HYPER SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700, Indre-et-Loire 37) uniquement, rayon charcuterie traditionnelle, vente au détail au poids Fin de la procédure : lundi 30 mars 2026

Quels sont les risques de santé ?

Le boudin noir rappelé est susceptible de contenir la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose. Cette infection alimentaire peut se déclarer jusqu’à huit semaines après ingestion, avec des symptômes parfois discrets au départ mais pouvant s’aggraver rapidement.

Les signes les plus fréquents sont une fièvre, des maux de tête et des courbatures. Chez les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées, la bactérie peut entraîner des complications neurologiques ou materno fœtales. Toute apparition de ces symptômes doit conduire à consulter un médecin en signalant la consommation du produit.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Toute personne ayant acheté ce boudin noir au Carrefour Hyper Saint-Pierre-des-Corps entre le 3 et le 6 mars 2026 doit arrêter immédiatement sa consommation, même si le produit semble normal à l’oeil ou à l’odeur. La charcuterie concernée peut être détruite à domicile.

Les clients peuvent aussi rapporter le produit au magasin afin d’obtenir un remboursement jusqu’au lundi 30 mars 2026, sans avoir forcément conservé le ticket de caisse. Ce geste permet de sortir définitivement ces boudins noirs du circuit alimentaire.

Pour toute question sur ce Rappel Carrefour boudin noir ou en cas de doute, le service consommateurs de Carrefour répond au 0805908070, du lundi au samedi de 9 h à 19 h, appel non surtaxé.